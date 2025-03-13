Во Львове мужчина пытался ввезти Porsche под видом гуманитарки для ВСУ – что решил суд

Во Львове суд вынес приговор мужчине, который пытался ввезти премиальный кроссовер Porsche Cayenne 2019 года через границу Украины под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области по делу №944/125/25.
В апреле прошлого года мужчина приобрел автомобиль и организовал его транспортировку в Литву. В августе тот же автомобиль был вывезен через пункт пропуска «Грушев-Будомеж» в Украине, где водитель предоставил таможенникам документы, которые свидетельствовали о нем как гуманитарной помощи для благотворительного фонда «Крылья Страны».
Таким образом, с помощью таможенной декларации, касающейся гуманитарной помощи, мужчина незаконно получил льготы по уплате таможенных платежей, освободив автомобиль от ввозной пошлины, акцизного налога и НДС. Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором.
Мужчину признали виновным в мошенничестве, назначив штраф в размере 17 тысяч гривен. Он также лишился права заниматься деятельностью, связанной с перемещением товаров, в том числе гуманитарной помощи, на один год. Кроме того, с обвиняемого взыскали 23 тысячи гривен за расходы на экспертизу. Суд также постановил вернуть автомобиль владельцу после завершения таможенных процедур.
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