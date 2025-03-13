Во Львове мужчина пытался ввезти Porsche под видом гуманитарки для ВСУ – что решил суд

Во Львове мужчину оштрафовали за попытку ввезти Porsche под видом гуманитарной помощи.

Фото: ГПСУ

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Во Львове суд вынес приговор мужчине, который пытался ввезти премиальный кроссовер Porsche Cayenne 2019 года через границу Украины под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в приговоре Яворивского районного суда Львовской области по делу №944/125/25.

В апреле прошлого года мужчина приобрел автомобиль и организовал его транспортировку в Литву. В августе тот же автомобиль был вывезен через пункт пропуска «Грушев-Будомеж» в Украине, где водитель предоставил таможенникам документы, которые свидетельствовали о нем как гуманитарной помощи для благотворительного фонда «Крылья Страны».

Таким образом, с помощью таможенной декларации, касающейся гуманитарной помощи, мужчина незаконно получил льготы по уплате таможенных платежей, освободив автомобиль от ввозной пошлины, акцизного налога и НДС. Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором.

Мужчину признали виновным в мошенничестве, назначив штраф в размере 17 тысяч гривен. Он также лишился права заниматься деятельностью, связанной с перемещением товаров, в том числе гуманитарной помощи, на один год. Кроме того, с обвиняемого взыскали 23 тысячи гривен за расходы на экспертизу. Суд также постановил вернуть автомобиль владельцу после завершения таможенных процедур.

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