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АП ВАКС уменьшила размер залога экс-главе Хозяйственного суда Львовской области Михаилу Юркевичу

12:55, 13 марта 2025
Размер залога бывшему главе Хозяйственного суда Львовской области Михаилу Юркевичу уменьшили с 12 до 8 млн грн.
АП ВАКС уменьшила размер залога экс-главе Хозяйственного суда Львовской области Михаилу Юркевичу
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В четверг, 13 марта, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 18 февраля о продлении срока действия меры пресечения бывшему главе Хозяйственного суда Львовской области в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 12 млн грн залога. Об этом сообщила пресс-служба АП ВАКС.

Там не называют фамилию, но, по данным TIU, речь идет о Михаиле Юркевиче.

«По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила постановление следственного судьи ВАКС и вынесла новое, которым уменьшила подозреваемому размер залога до 8 млн грн, в остальной части постановление оставлено без изменений», — заявили в АП ВАКС.

По данным следствия, указанное лицо по предварительному сговору группой лиц выразило обещание повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды, а также получило неправомерную выгоду для себя и третьих лиц за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенную с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала детали дела судей хозяйственных судов Львовщины.

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