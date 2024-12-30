Справа суддів господарських судів Львівщини – нові подробиці

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду, але це ще не кінець історії – всі гроші також знайти поки що не вдалося.

Вища рада правосуддя 30 грудня 2024 року надала згоду на утримання під вартою колишнього голови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

Нагадаємо, що Борис Плотніцький очолював Львівський апеляційний господарський суд та Західний апеляційний господарський суд у 2012-2024 роках. До 2012 року Борис Плотніцький був головою Господарського суду Донецької області. 15 серпня 2024 року Рада правосуддя задовольнила заяву судді про відставку.

Восени цього року Борис Плотніцький став фігурантом кримінального провадження – за даними НАБУ та САП суддя у відставці підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу.

Подання стосовно Бориса Плотніцького стало поки що останнім, яке надійшло на розгляд ВРП у справі суддів господарських судів Львівської області.

12 грудня Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді у відставці, колишнього голови Господарського суду Львівської області Михайла Юркевича та діючого на момент вказаних подій голови Господарського суду Львівської області Василя Артимовича.

З усіх трьох фігурантів кримінального провадження участь у засіданні ВРП взяв лише Михайло Юркевич.

Що стосується Бориса Плотніцького, то після викриття НАБУ та САП дій суддів та суддів у відставці, він опинився у лікарні, де перебував кілька тижнів. У підсумку Борис Плотніцький з адвокатом все ж з’явився до НАБУ, де отримав повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що мова йде про справу, яка виникла внаслідок корпоративного конфлікту між співвласниками лабораторії «Ескулаб».

Підприємці Станіслав Луговський і Сергій Дядюшко мають у володінні по 43% акцій компанії, а ще один співвласник – Денис Мельник, який володіє 14% акцій, підтримав у конфлікті Станіслава Луговського.

Станіслав Луговський у підсумки звернувся до Господарського суду Львівської області з позовом про визнання недійсними низки пунктів Статуту лабораторії «Ескулаб», а Сергій Дядюшко – з позовом про визнавання недійсним рішення загальних зборів і Статуту підприємства в його новій редакції, згідно до яких Станіслав Луговський та Денис Мельник фактично виключили Сергія Дядюшко зі складу власників «Ескулаб».

Суд першої інстанції у червні та серпні 2024 року вказані позови задовольнив, внаслідок чого обидві сторони подали апеляційні скарги.

Влітку 2024 року у конфлікт вирішив втрутитися тодішній голова Господарського суду Львівської області Василь Артимович, який, за даними слідства, вступив для цього у змову з Михайлом Юркевичем та Борисом Плотніцьким.

За версією антикорупційних органів Василь Артимович планував домогтися скасування рішення суду першої інстанції на користь Сергія Дядюшко та залишити в силі рішення суду на користь Станіслава Луговського.

За таку «послугу» підприємець мав надати суддям $1 млн. Втім отримати судді змогли лише $75 тис., з яких $7,5 тис. були знайдені під час обшуку у Михайла Юркевича.

За даними слідства, Борис Плотніцький, як колишній голова Західного апеляційного господарського суду, мав вплинути за відповідну «винагороду» на суддів одразу двох колегій апеляційного господарського суду.

16 та 28 жовтня Борис Плотніцький особисто був присутній під час зустрічей Василя Артимовича зі Станіславом Луговським.

Цікаво, що 4 листопада 2024 року колегія суддів Західного апеляційного господарського суду у складі Оксани Зварич, Ірини Малех та Ірини Панової відмовила у задоволенні апеляційної скарги Сергія Дядюшко стосовно визнання недійсними низки пунктів Статуту лабораторії «Ескулаб».

Однак 24 листопада інша колегія суддів Західного апеляційного господарського суду у складі Ганни Орищин, Наталії Галушко та Максима Желіка (голова суду) відмовила у задоволенні апеляційної скарги, поданої вже Станіславом Луговським.

Під час розгляду 12 грудня клопотання про надання згоди на утримання під вартою Михайла Юркевича, представник САП так і не зміг ствердно повідомити, чи відбувався під час винесення апеляційним судом вказаних судових рішень вплив на суддів Західного апеляційного господарського суду.

«Ймовірно вплив на суддів апеляційного суду відбувся, намір був точно», - лише зазначив представник Антикорупційної прокуратури.

А вже 30 грудня під час розгляду клопотання САП про утримання під вартою Бориса Плотніцького, представник САП повідомив, що ще $20 тис., з отриманих суддями $75 тис., під час обшуку були знайдені у однієї з суддів Західного апеляційного господарського суду.

Іншу частину грошей представникам правоохоронних органів відшукати не вдалося.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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