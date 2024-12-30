Дело судей хозяйственных судов Львовской области – новые подробности

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда, но это еще не конец истории – все деньги также найти пока что не удалось.

Высший совет правосудия 30 декабря 2024 года дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Напомним, что Борис Плотницкий возглавлял Львовский апелляционный хозяйственный суд и Западный апелляционный хозяйственный суд в 2012-2024 годах. До 2012 года Борис Плотницкий был председателем Хозяйственного суда Донецкой области. 15 августа 2024 года Совет правосудия удовлетворил заявление судьи об отставке.

Осенью этого года Борис Плотницкий стал фигурантом уголовного производства – по данным НАБУ и САП, судья в отставке подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

Представление относительно Бориса Плотницкого стало пока последним, поступившим на рассмотрение ВСП по делу судей хозяйственных судов Львовской области.

12 декабря Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи в отставке, бывшего председателя Хозяйственного суда Львовской области Михаила Юркевича и действующего на момент указанных событий, председателя Хозяйственного суда Львовской области Василия Артымовича.

Из всех трех фигурантов уголовного производства участие в заседании ВСП принял только Михаил Юркевич.

Что касается Бориса Плотницкого, то после разоблачения НАБУ и САП действий судей и судей в отставке он оказался в больнице, где находился несколько недель. В итоге Борис Плотницкий с адвокатом все же явился в НАБУ, где получил уведомление о подозрении.

Напомним, что речь идет о деле, возникшем вследствие корпоративного конфликта между совладельцами лаборатории «Эскулаб».

Предприниматели Станислав Луговской и Сергей Дядюшко владеют по 43% акций компании, а еще один совладелец – Денис Мельник, который владеет 14% акций, поддержал в конфликте Станислава Луговского.

Станислав Луговской в итоге обратился в Хозяйственный суд Львовской области с иском о признании недействительными ряда пунктов Устава лаборатории «Эскулаб», а Сергей Дядюшко – с иском о признании недействительным решения общего собрания и Устава предприятия в его новой редакции, согласно которому Станислав Луговской и Денис Мельник фактически исключили Сергея Дядюшко из состава владельцев «Эскулаба».

Суд первой инстанции в июне и августе 2024 года указанные иски удовлетворил, в результате чего обе стороны подали апелляционные жалобы.

Летом 2024 года в конфликт решил вмешаться тогдашний председатель Хозяйственного суда Львовской области Василий Артымович, который, по данным следствия, вступил для этого в сговор с Михаилом Юркевичем и Борисом Плотницким.

По версии антикоррупционных органов, Василий Артымович планировал добиться отмены решения суда первой инстанции в пользу Сергея Дядюшко и оставить в силе решение суда в пользу Станислава Луговского.

За такую ​​«услугу» предприниматель должен был предоставить судьям $1 млн. Впрочем, получить судьи смогли лишь $75 тыс., из которых $7,5 тыс. были найдены при обыске у Михаила Юркевича.

По данным следствия, Борис Плотницкий, как бывший председатель Западного апелляционного хозяйственного суда, должен был повлиять за соответствующее «вознаграждение» на судей сразу двух коллегий апелляционного хозяйственного суда.

16 и 28 октября Борис Плотницкий лично присутствовал во время встреч Василия Артымовича со Станиславом Луговским.

Интересно, что 4 ноября 2024 года коллегия судей Западного апелляционного хозяйственного суда в составе Оксаны Зварыч, Ирины Малех и Ирины Пановой отказала в удовлетворении апелляционной жалобы Сергея Дядюшко относительно признанию недействительными ряда пунктов Устава лаборатории «Эскулаб».

Однако 24 ноября другая коллегия судей Западного апелляционного хозяйственного суда в составе Анны Орыщин, Натальи Галушко и Максима Желика (председатель суда) отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной Станиславом Луговским.

При рассмотрении 12 декабря ходатайства о предоставлении согласия на содержание под стражей Михаила Юркевича, представитель САП так и не смог утвердительно сообщить, произошло ли при вынесении апелляционным судом указанных судебных решений влияние на судей Западного апелляционного хозяйственного суда.

«Вероятно, влияние на судей апелляционного суда произошло, намерение было точно», - лишь отметил представитель Антикоррупционной прокуратуры.

А уже 30 декабря во время рассмотрения ходатайства САП о содержании под стражей Бориса Плотницкого, представитель САП сообщил, что еще $20 тыс., из полученных судьями $75 тыс., во время обыска были найдены у одной из судей Западного апелляционного хозяйственного суда.

Остальные деньги представителям правоохранительных органов найти не удалось.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.