ВСП лишил на месяц доплат судью Ольгу Дацюк, из-за бездействия которой обвиняемый в убийстве вышел на свободу

ВСП частично отменил решение Дисциплинарной палаты в отношении судьи Шевченковского районного суда Запорожья Ольги Дацюк

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Высший совет правосудия по результатам рассмотрения жалобы частично отменил решение Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 28 мая 2025 года о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Шевченковского районного суда города Запорожья Ольги Дацюк и принял новое решение.

ВСП изложил мотивировочную часть решения в новой редакции, а в остальной части решение Третьей Дисциплинарной палаты оставила без изменений.

Обстоятельства дела

В производстве судьи Ольги Дацюк находился обвинительный акт в уголовном производстве в отношении обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью второй статьи 185 (кража) и частью первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Прокурор неоднократно обращался с ходатайствами о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако судья Ольга Дацюк не рассмотрела эти ходатайства до окончания срока действия предыдущей меры пресечения. В результате обвиняемого освободили из-под стражи.

По убеждению Третьей Дисциплинарной палаты, у судьи были все основания для рассмотрения ходатайства прокурора в судебном заседании с участием сторон, однако она этого не сделала. Такая бездеятельность привела к невозможности продления меры пресечения, освобождению обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления, его уклонению от суда, остановке производства в связи с розыском и дальнейшим осложнениям в деле.

Решения дисциплинарных органов

Решением Третьей Дисциплинарной палаты ВСП от 28 мая 2025 года судью Ольгу Дацюк было привлечено к дисциплинарной ответственности и применено к ней дисциплинарное взыскание в виде выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение одного месяца.

Высший совет правосудия частично изменил это решение, уточнив мотивировочную часть, но оставил в силе сам вывод о наличии дисциплинарного проступка и примененное взыскание.

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