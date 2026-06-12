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ВРП позбавила на місяць доплат суддю Ольгу Дацюк, через бездіяльність якої обвинувачений у вбивстві вийшов на волю

07:45, 12 червня 2026
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ВРП частково скасувала рішення Дисциплінарної палати щодо судді Шевченківського районного суду Запоріжжя Ольги Дацюк
ВРП позбавила на місяць доплат суддю Ольгу Дацюк, через бездіяльність якої обвинувачений у вбивстві вийшов на волю
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Вища рада правосуддя за результатами розгляду скарги частково скасувала рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя від 28 травня 2025 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Шевченківського районного суду міста Запоріжжя Ольги Дацюк та ухвалила нове рішення.

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ВРП виклала мотивувальну частину рішення в новій редакції, а в іншій частині рішення Третьої Дисциплінарної палати залишила без змін.

Обставини справи

У провадженні судді Ольги Дацюк перебував обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 185 (крадіжка) та частиною першою статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Прокурор неодноразово звертався з клопотаннями про продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Однак суддя Ольга Дацюк не розглянула ці клопотання до закінчення строку дії попереднього запобіжного заходу. У результаті обвинуваченого звільнили з-під варти.

На переконання Третьої Дисциплінарної палати, суддя мала всі підстави для розгляду клопотання прокурора в судовому засіданні за участю сторін, але не зробила цього. Така бездіяльність призвела до неможливості продовження запобіжного заходу, звільнення обвинуваченого у вчиненні особливо тяжкого злочину, його ухилення від суду, зупинення провадження у зв’язку з розшуком та подальших ускладнень у справі.

Рішення дисциплінарних органів

Рішенням Третьої Дисциплінарної палати ВРП від 28 травня 2025 року суддю Ольгу Дацюк було притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до неї дисциплінарне стягнення у виді догани з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця.

Вища рада правосуддя частково змінила це рішення, уточнивши мотивувальну частину, але залишила в силі сам висновок про наявність дисциплінарного проступку та застосоване стягнення.

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суддя ВРП

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ВРП позбавила на місяць доплат суддю Ольгу Дацюк, через бездіяльність якої обвинувачений у вбивстві вийшов на волю

ВРП частково скасувала рішення Дисциплінарної палати щодо судді Шевченківського районного суду Запоріжжя Ольги Дацюк

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