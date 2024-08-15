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Голова Західного апеляційного господарського суду звільнився у відставку

16:26, 15 серпня 2024
Суддя Борис Плотніцький був головою суду з 2012 року.
Голова Західного апеляційного господарського суду звільнився у відставку
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Голова Західного апеляційного господарського суду Борис Плотніцький звільнився у відставку з посади судді.

Відповідну заяву судді 15 серпня 2024 року задовольнила Вища рада правосуддя.

Зазначимо, що кар’єру судді Борис Плотніцький розпочав у 2006 році, коли був призначений на посаду судді Господарського суду Донецької області.

У 2011 – 2012 роках був головою Господарського суду Донецької області.

У 2012 році Борис Плотніцький був призначений на посаду судді Львівського апеляційного господарського суду, а у 2018 році – Західного апеляційного господарського суду.

Ще у 2012 році Борис Плотніцький, одразу ж після призначення у новий суд, був призначений і на посаду голови Львівського апеляційного господарського суду.

З 2014 року Борис Плотніцький п’ять разів переобирався на посаду голови суду.

Таким чином, «чистий» суддівський стаж Бориса Плотніцького склав 18 років і 5 місяців.  

Крім того, ВРП врахувала, що у 1980-ті та у 1990-ті роки Борис Плотніцький працював в органах МВС, зокрема в ГУБОЗ, а у 2002-2006 роках був радником голови Донецького апеляційного господарського суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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