Председатель Западного апелляционного хозяйственного суда уволился в отставку

Судья Борис Плотницкий был председателем суда с 2012 года.

Председатель Западного апелляционного хозяйственного суда Борис Плотницкий уволился в отставку с должности судьи.

Соответствующее заявление судьи 15 августа 2024 года удовлетворил Высший совет правосудия.

Карьеру судьи Борис Плотницкий начал в 2006 году, когда был назначен на должность судьи Хозяйственного суда Донецкой области.

В 2011-2012 годах был председателем Хозяйственного суда Донецкой области.

В 2012 году Борис Плотницкий был назначен на должность судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда, а в 2018 году – Западного апелляционного хозяйственного суда.

Еще в 2012 году Борис Плотницкий сразу же после назначения в новый суд был назначен и на должность председателя Львовского апелляционного хозяйственного суда.

С 2014 года Борис Плотницкий пять раз переизбирался на должность председателя суда.

Таким образом, «чистый» судейский стаж Бориса Плотницкого составил 18 лет и 5 месяцев.

Кроме того, Совет правосудия учел, что в 1980-е и в 1990-е годы Борис Плотницкий работал в органах МВД, в частности в ГУБОП, а в 2002-2006 годах был советником председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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