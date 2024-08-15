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Суд в Италии запретил возвращать в Украину 57 детей-сирот, вывезенных из Бердянска

19:06, 15 августа 2024
Вернуть детей просила Украина.
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В Италии суд запретил вернуть в Украину 57 сирот, вывезенных из Бердянска после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом сообщает ANSA.

На данный момент дети от 6 до 16 лет проживают в трех центрах в Бергамо.

Указывается, что суд по делам несовершеннолетних утвердил передачу несовершеннолетних сирот из Украины под опеку социальных служб, чтобы они могли продлить их пребывание в местах, где они сейчас находятся, фактически без ограничений во времени.

Издание добавляет, что ранее рассматривали продление срока пребывания сирот в Бергамо на две недели, однако постановление суда отменило это и сделало решение бессрочным.

В то же время вернуть детей просили украинские власти.

«Как сообщают в последние дни опекуны, Министерство юстиции и УВКБ ООН», многие дети подали, а другие намерены подать заявление о предоставлении международной защиты в территориальную комиссию, «опасаясь за свою безопасность в связи с возвращением в районы, близкие к военным действий», — говорится в постановлении суда.

Поэтому суд решил «целесообразным временно приостановить возвращение в Украину вышеупомянутых несовершеннолетних, чтобы разрешить комиссии провести свое расследование и принять необходимые решения по ходатайствам, поданным несовершеннолетними».

Также суд подчеркнул, что «возвращение должно быть приостановлено для всех несовершеннолетних, поскольку они с момента прибытия в Италию составляют по сути единую группу, представленную одним ответственным лицом, и поэтому не могут быть разделены».

Как известно, группа детей вместе с несколькими воспитателями прибыла в Бергамо в марте 2022 года из двух детских домов временно оккупированного Бердянска.

«Причина такой спешки в желании вернуть этих детей, к тому же без семьи на свою родину непонятна: по мнению итальянских властей, интерес детей должен преобладать, и поэтому они будут продолжать оставаться в нашей стране на неопределенный срок», - указывает итальянское издание.

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