Украина прорабатывает маршрут гуманитарного коридора из Курской области в Сумы, — Ирина Верещук

В настоящее время рассматривается возможность создания гуманитарного коридора для гражданских, желающих выехать из Курской области в Сумскую.

Власти прорабатывают возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

«Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курщины в Сумы», - отметила Верещук.

Относительно гуманитарного коридора в сторону рф, по ее словам, такая возможность есть, но при условии соответствующего официального запроса с российской стороны. Пока такого запроса не поступало.

Накануне стало известно, что Украина создала первую военную комендатуру на подконтрольных территориях Курской области. Ее руководителем был назначен генерал Эдуард Москалев.

Добавим, что Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться и принять оборонный пакет, который касается обеспечения непрерывности выплат военнослужащим, гражданства для легионеров, воюющих на стороне ВСУ, лишения наград и званий коллаборантов, трофейного оружия.

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