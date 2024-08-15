Андрей Ермак отметил, что сегодня важно максимально объединить усилия государства и гражданского общества для завершения войны украинской победой и на украинских условиях.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с представителями общественных организаций.

Андрей Ермак отметил, что сегодня важно максимально объединить усилия государства и гражданского общества для завершения войны украинской победой и на украинских условиях.

На встрече обсуждались пути сохранения и усиления поддержки Украины в борьбе с полномасштабной агрессией России, развитие технологий в сфере безопасности и обороны, укрепление возможностей украинских защитников, в частности, путем получения разрешения бить дальнобойным западным оружием по военным объектам на территории страны-агрессора.

Также говорилось о работе над усилением гарантий безопасности для Украины, санкционной политики против агрессора в различных измерениях.

Указывается, что на встрече присутствовали директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук, председатель правления Сети защиты национальных интересов «АНТС» Анна Гопко, руководитель НАКО Елена Трегуб, руководитель благотворительного фонда Dignitas Люба Шипович, директор Центра глобалистики Михаил Гончар, фонда Dignitas и директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.

В общении также приняли участие заместители руководителя Офиса Президента Николай Точицкий и Ирина Мудрая, советники руководителя Офиса Главы государства Дмитрий Литвин, Дарья Заривна и Владислав Власюк, заместитель директора Департамента международного сотрудничества и представительства Министерства юстиции Украины Николай Юрлов.

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