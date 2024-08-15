Практика судов
  1. В Украине

Гоструда объясняет, возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением штата или численности работников

20:18, 15 августа 2024
В ситуации сокращения штата предпочтение в оставлении в должности отдается работникам с более высоким уровнем квалификации и лучшими результатами труда.
Гоструда объясняет, возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением штата или численности работников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением штата или численности работников.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть разорван работодателем в случае изменений в организации производства и труда, в том числе сокращение численности или штата работников, согласно п. 1 ст. 40 КЗоТ.

Согласно ч. 2 ст. 49-2 КЗоТ предусмотрено, что при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

В таких случаях работодатель должен соблюдать требования ст. 42 КЗоТ, которой установлено, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент внес в Раду проект изменений в Уголовный кодекс и УПК в связи с ратификацией Римского статута

Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс в связи с ратификацией Римского статута Международного уголовного суда.

Украина ратифицирует Римский статут Международного уголовного суда

В Офисе Президента сообщили, что Украина ратифицирует Римский статут.

Судья пожаловалась на давление со стороны СБУ и НАПК в деле Романа Червинского

За судьей Кропивницкого апелляционного суда следят сотрудники СБУ, а неизвестные пытались сжечь судье дом.

Владимир Зеленский внес законопроект о выплатах военнослужащим, выполняющим задания на территории рф

Президент внес законопроект, согласно которому воины, участвующие в Курской операции, и которые будут участвовать во всех остальных на территории рф, будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Верховная Рада примет законы о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием - Сергей Ионушас

Комитет правоохранительной деятельности после обращения Президента рекомендовал принять законопроекты о лишении наград предателей и об обращении с огнестрельным оружием.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео