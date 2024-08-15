Гоструда объясняет, возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением штата или численности работников

В ситуации сокращения штата предпочтение в оставлении в должности отдается работникам с более высоким уровнем квалификации и лучшими результатами труда.

Западное межрегиональное управление Гоструда рассказывает, возможно ли увольнение работников предпенсионного возраста в связи с сокращением штата или численности работников.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть разорван работодателем в случае изменений в организации производства и труда, в том числе сокращение численности или штата работников, согласно п. 1 ст. 40 КЗоТ.

Согласно ч. 2 ст. 49-2 КЗоТ предусмотрено, что при увольнении работников в случаях изменений в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

В таких случаях работодатель должен соблюдать требования ст. 42 КЗоТ, которой установлено, что при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой квалификацией и производительностью труда.

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