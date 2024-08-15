Практика судів
  1. В Україні

Держпраці пояснює, чи можливе звільнення працівників передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників

20:18, 15 серпня 2024
У ситуації скорочення штату перевага в залишенні на посаді надається працівникам з вищим рівнем кваліфікації та кращими результатами праці.
Держпраці пояснює, чи можливе звільнення працівників передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповідає, чи можливе звільнення працівників передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП.

Відповідно до ч. 2 ст. 49-2 КЗпП передбачено, що при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці має враховуватися переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватися вимог ст. 42 КЗпП, якою встановлено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, за якими ознаками можна відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності - Верховний Суд.

Військове командування уповноважать обстежити укриття усіх форм власності і забезпечити безперешкодний доступ до них населення

Комісійні обстеження військовим командуванням об’єктів підземного простору різного призначення усіх форм власності можуть стосуватися, у тому числі, усіх будинків та земельних ділянок приватної форми власності, багатоповерхових будинків, які належать співвласникам на праві спільної сумісної власності.

При затриманні військовозобовʼязаних поліцейські повинні негайно повідомити родичів про місце перебування затриманого - висновок суду

Чоловік стверджував, що поліцейські, виконуючи звернення ТЦК, не повідомили його рідних і близьких про затримання.

Галина Третьякова пропонує створити в Україні Національну демографічну агенцію

Утримання нового органу – Національної демографічної агенції – буде вартувати близько 272 млн на рік.

Кабмін опублікував зміни до Правил перетинання кордону щодо додаткових перевірок громадян

Зупинили на кордоні для «додаткового вивчення підстав» – Кабмін додав до Правил перетинання кордону можливість ДПСУ перевіряти дані з різних реєстрів і баз даних.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео