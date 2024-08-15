Держпраці пояснює, чи можливе звільнення працівників передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників

У ситуації скорочення штату перевага в залишенні на посаді надається працівникам з вищим рівнем кваліфікації та кращими результатами праці.

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповідає, чи можливе звільнення працівників передпенсійного віку у зв’язку зі скороченням штату або чисельності працівників.

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, може бути розірваний роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП.

Відповідно до ч. 2 ст. 49-2 КЗпП передбачено, що при вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці має враховуватися переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватися вимог ст. 42 КЗпП, якою встановлено, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

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