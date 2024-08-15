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З Дніпра на Київщині водолази-сапери дістали уламки шахеда

22:36, 15 серпня 2024
Фахівці у воді виявили уламки російського ударного БПЛА типу Shahed.
З Дніпра на Київщині водолази-сапери дістали уламки шахеда
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У Київській області водолази-сапери ДСНС нейтралізували уламки російського безпілотника в Дніпрі. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«Поблизу Обухівського району місцевий житель – досвідчений підводний мисливець, перебуваючи на глибині п'яти метрів, раптово зіткнувся з великими залізними уламками. Відчувши потенційну небезпеку, він негайно звернувся до рятувальників», - пишуть у ДСНС.

На місце події оперативно прибули водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України та розпочали обстеження акваторії річки.  

«Обстеживши 0,09 га водного простору, фахівці на відстані 1000 метрів від берега виявили уламки російського ударного БПЛА типу Shahed, які вже не становили жодної загрози. Їх підняли з води за допомогою спеціального обладнання та доставили на берег для подальшого дослідження», - зазначили рятувальники.

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