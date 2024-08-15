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Чи можна самостійно визначати ставку екоподатку у разі відсутності дозволу на викиди: роз’яснення

20:00, 15 серпня 2024
У ДПС пояснюють, що платник екоподатку, який не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, самостійно визначає обсяги викидів та ставки податку.
Чи можна самостійно визначати ставку екоподатку у разі відсутності дозволу на викиди: роз’яснення
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Податкова служба у Запорізькій області розповідає, чи можна самостійно визначати ставку екоподатку у разі відсутності дозволу на викиди.

Зазначається, що відповідно до ст. 243 ПКУ платники екологічного податку застосовують ставки податку, передбачені за здійснення викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення.

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою наведеною у п. 249.3 ПКУ.

Обсяги викидів стаціонарними джерелами забруднення платники екологічного податку визначають самостійно, а для перевірки правильності їх визначення контролюючі органи залучають за попереднім погодженням працівників органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища (п. 250.12 ПКУ).

Отже, платник екологічного податку, який не має дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, самостійно визначає обсяги викидів та ставки податку.

При цьому до суб’єкта господарювання застосовуються штрафні (фінансові) санкції, визначені ст. 123 ПКУ, у разі коли дані перевірки свідчать про заниження податкового зобов’язання в результаті неправильно застосованої суб’єктом господарювання ставки екологічного податку.

Питання щодо видання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення не належать до компетенції органів ДПС.

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