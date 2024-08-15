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Метро на Виноградар буде: у Києві уклали договір для продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії

16:41, 15 серпня 2024
Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців.
Метро на Виноградар буде: у Києві уклали договір для продовження будівництва Сирецько-Печерської лінії
Джерело фото: КМДА
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«Київський метрополітен» уклав договір на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену в напрямку житлового масиву Виноградар. Переможцем тендера стало ТОВ «Група компаній «Автострада». Про це пишуть на сайті КМДА за інформацією комунального підприємства.

Повідомляється, що закупівлю проведено на електронній платформі публічних закупівель Prozorro.

Строк виконання будівельних робіт складає 30 місяців, а їхня вартість становить 13 785 000 000,00 грн.

«Нині триває оформлення всіх дозвільних документів, що передбачені законодавством, і передавання будівельних майданчиків підрядній організації. Після цього розпочнуться безпосередньо будівельні роботи», - пишуть у КМДА.

У грудні 2023 року КП «Київський метрополітен» у судовому порядку розірвав договір з АТ «Київметробуд».

«Причина припинення дії договору – незадовільні терміни виконання підрядною організацією будівельних робіт. Також за позовом «Київського метрополітену» у судовому порядку вирішується питання щодо стягнення частини попередньої оплати, використання якої не підтверджено відповідними актами виконаних робіт, а також штрафних санкцій», - зазначили у Київміськдержадміністрації.

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