Метро на Виноградарь будет: в Киеве заключили договор для продолжения строительства Сырецко-Печерской линии

Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев.

Источник фото: КГГА

«Киевский метрополитен» заключил договор на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь. Победителем тендера стало ООО «Группа компаний Автострада». Об этом пишут на сайте КГГА по информации коммунального предприятия.

Сообщается, что закупка произведена на электронной платформе публичных закупок Prozorro.

Срок выполнения строительных работ составляет 30 месяцев, а их стоимость составляет 13 785 000 000,00 грн.

«В настоящее время продолжается оформление всех разрешительных документов, предусмотренных законодательством, и передача строительных площадок подрядной организации. После этого начнутся непосредственно строительные работы», – пишут в КГГА.

В декабре 2023 года КП «Киевский метрополитен» в судебном порядке расторгло договор с АО «Киевметрострой».

Причина прекращения действия договора – неудовлетворительные сроки выполнения подрядной организацией строительных работ. Также по иску «Киевского метрополитена» в судебном порядке решается вопрос взыскания части предварительной оплаты, использование которой не подтверждено соответствующими актами выполненных работ, а также штрафных санкций», - отметили в Киевгоргосадминистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.