Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно собраться и принять оборонный пакет

Оборонный пакет касается обеспечения непрерывности выплат военнослужащим, гражданства для легионеров, воюющих на стороне ВСУ, лишения наград и званий коллаборантов, трофейного оружия.

Пора принять важные законодательные вещи – оборонный законодательный пакет для Украины. Об этом заявил в своем обращении 15 августа Президент Владимир Зеленский.

Так, он обратился в Верховную Раду, чтобы та собралась безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения вопросов обеспечения выплат военным, упрощения процедуры приобретения гражданства для иностранных военных, воюющих на стороне Украины, лишения наград предателей.

«Сейчас уже в августе нужно усиление некоторых правовых позиций нашего государства. Пора принять важные законодательные вещи – оборонный законодательный пакет для Украины. Это решения, которые помогут и украинским воинам, и всему украинскому обществу и нашим государственным институтам.

Первое. Должны четко гарантировать именно на законодательном уровне, что наши воины, участвующие в Курской операции, например и участвующие во всех других наших действиях на территории государства-агрессора, будут получать абсолютно все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой. И это нужно сделать именно законом, чтобы у всех наших людей была уверенность, что государство сработает так, как нужно.

Второе. Каждый воин, защищающий Украинское государство, защищает наших людей, защищает нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это касается, в частности, тех наших воинов – украинских легионеров, которые сейчас имеют гражданство других государств, но пока не Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины и должны получить такое уважение от Украинского государства. Также это справедливо распространить и на их родных, на наших родных героев.

Третье решение. Должен быть урегулирован вопрос трофейного оружия, которое наши воины добывают в боях. Нужно это уладить» - отметил Президент.

Также, по его словам, вскоре должен быть рассмотрен вопрос о лишении каких-либо званий и наград в Украине предателей и коллаборантов.

«Это должно быть сделано реально – так, чтобы решение о лишении наград не было декларативным, а действительно фиксировало, как Украина относится к такому лицу. Соответствующие законопроекты тоже уже есть в парламенте», - отметил он.

Не менее важными он назвал законодательные инициативы, усиливающие духовную независимость. «Это все стоит сделать действительно оперативно» - подытожил он.

Относительно операции в Курской области, по его словам, новое продвижение и пополнение нашего обменного фонда.

«Также генерал Сырский доложил о завершении освобождения города Суджи от российских военных. И там сейчас создается украинская военная комендатура. Освобождены также и еще несколько населенных пунктов. В общей сложности уже более 80» - отметил Президент.

Кроме того, он отметил, что сегодня на Ставке была представлена ​​стратегия возвращения наших людей из российского плена. «Многие деликатные детали. Что касается формирования списков. Что касается работы с партнерами. Я поручил ГУР, МВД, СБУ, ВСУ представить обществу детали, которые необходимо знать нашим людям по поводу того, как возвращаем пленных. А также я поручил вовлечь в эту работу общественные организации родных украинских военных и гражданских, которые сейчас в плену. Такое усиление доверия нужно. Все будет представлено на брифинге», - подчеркнул Президент.

Автор: Наталя Мамченко

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