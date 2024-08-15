В Киеве демонтировали часть датчиков мониторинга качества воздуха – для чего

Продолжает работать сеть из семи высокоточных пунктов.

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В столице часть городских датчиков мониторинга состояния воздуха временно демонтировали для технического обслуживания. Но это не значит, что не будет происходить контроль состояния качества воздуха, ведь продолжает работать сеть из семи высокоточных пунктов.

Как пишут в КГГА, об этом сообщает коммунальное предприятие «Киевтелесервис».

Объясняется, что такое решение принято для проведения необходимых регламентных и технических работ для дальнейшей эффективной работы оборудования.

Техническое обслуживание индикативных (вспомогательных) датчиков будет продолжаться до октября включительно. После завершения работ датчики должны вернуть на свои места, где их работа возобновится в обычном режиме.

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