Практика судів
  1. В Україні

У Києві демонтували частину датчиків моніторингу якості повітря – для чого

22:54, 15 серпня 2024
Продовжує працювати мережа із семи високоточних пунктів.
У Києві демонтували частину датчиків моніторингу якості повітря – для чого
Джерело фото: shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У столиці частину міських датчиків моніторингу стану повітря тимчасово демонтували для технічного обслуговування. Але це не означає, що не відбуватиметься контроль стану якості повітря, адже продовжує працювати мережа із семи високоточних пунктів.

Як пишуть у КМДА, про це повідомляє комунальне підприємство «Київтелесервіс».

Пояснюється, що таке рішення прийнято для проведення необхідних регламентних і технічних робіт для подальшої ефективної роботи обладнання.

Технічне обслуговування індикативних (допоміжних) датчиків триватиме до жовтня включно. Після завершення робіт датчики мають повернути на свої місця, де їхня робота відновиться у звичайному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент вніс до Ради проект змін до Кримінального кодексу та КПК у зв’язку з ратифікацією Римського статуту

Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Україна ратифікує Римський статут Міжнародного кримінального суду

В Офісі Президента повідомили, що Україна ратифікує Римський статут.

Суддя поскаржилася на тиск з боку СБУ та НАЗК у справі Романа Червінського

За суддею Кропивницького апеляційного суду стежать співробітники СБУ, а невідомі намагалися спалити судді будинок.

Володимир Зеленський вніс законопроект про виплати військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф

Президент вніс законопроект, за яким воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Верховна Рада ухвалить закони про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю - Сергій Іонушас

Комітет правоохоронної діяльності після звернення Президента рекомендував прийняти законопроекти про позбавлення нагород зрадників та про поводження з вогнепальною зброєю.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео