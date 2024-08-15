У Києві демонтували частину датчиків моніторингу якості повітря – для чого

Продовжує працювати мережа із семи високоточних пунктів.

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У столиці частину міських датчиків моніторингу стану повітря тимчасово демонтували для технічного обслуговування. Але це не означає, що не відбуватиметься контроль стану якості повітря, адже продовжує працювати мережа із семи високоточних пунктів.

Як пишуть у КМДА, про це повідомляє комунальне підприємство «Київтелесервіс».

Пояснюється, що таке рішення прийнято для проведення необхідних регламентних і технічних робіт для подальшої ефективної роботи обладнання.

Технічне обслуговування індикативних (допоміжних) датчиків триватиме до жовтня включно. Після завершення робіт датчики мають повернути на свої місця, де їхня робота відновиться у звичайному режимі.

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