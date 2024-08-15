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В більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав українців, — Омбудсмен Лубінець

15:47, 15 серпня 2024
Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз’яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб, - заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
В більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав українців, — Омбудсмен Лубінець
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Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що у більшості звернень зі скаргами на порушення прав громадян з боку представників ТЦК не було підтверджено таких порушень. Він заявив, що суспільство має розуміти, що є не тільки права, а й обов’язки.

"Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП, є відповідні механізми, як ми реагуємо. Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушення прав громадян України, ми роз’яснюємо громадянам, що там не було порушень", - зазначив Лубінець у коментарі Укрінформ.

Він розповів, що  традиційно більшу кількість звернень уповноважений отримує по напрямку поліції. Згідно з процедурою, Омбудсмен ініціює провадження, надсилає всі отримані звернення, отримує відповіді та визначає, чи мали місце порушення прав.

"Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз’яснюємо заявнику, що держава діяла виключно в законний спосіб і ваші права не були порушені", - додав Лубінець.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суди скасовують більшість штрафів ТЦК, бо вони накладені за неіснуючою на момент порушення нормою.

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