Суди скасовують більшість штрафів ТЦК, бо вони накладені за неіснуючою на момент порушення нормою

65% штрафів скасували, бо ТЦК наклало їх за нормою КУпАП, якої не було у Кодексі на момент правопорушення.

Суди з часу вступу в силу нових норм про мобілізацію скасували 88% штрафів ТЦК. При цьому 64,7% скасовано через застосування ТЦК у постановах норми, якої не існувало на час вчинення військовозобов’язаними правопорушення. Про це повідомляє Опендатабот.

Конкретики ресурс не наводить. Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», причина може полягати у накладенні ТЦК штрафів із застосуванням частини 3 ст. 210 КУпАП.

До 19 травня 2024 року частини 3 в статті 210 КУпАП не існувало. А застосовувати до порушників норму «заднім числом» Кодекс про адміністративні правопорушення фактично забороняє.

Тож, судам не залишається нічого іншого, окрім як скасувати штраф.

Насамперед це стосується непостановки на військовий облік у попередні роки, коли особа прийшла оновити дані до ТЦК, а на неї наклали штраф за те, що вона до 19 травня не стала на військовий облік або ж не повідомила ТЦК про те, що одружилася, народилися діти тощо. Отже, правопорушення було вчинене до 19 травня, а штраф за нього наклали за законом, який діє після 19 травня.

Згідно зі ст.8 КУпАП особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення. Закони, які пом`якшують або скасовують відповідальність за адміністративні правопорушення, мають зворотну силу, тобто поширюються і на правопорушення, вчинені до видання цих законів. Закони, які встановлюють або посилюють відповідальність за адміністративні правопорушення, зворотної сили не мають.

Разом з тим, як раніше писала «Судово-юридична газета», не всі суди притримуються такої позиції.

Так, деякі суди вважають, що тут слід застосовувати поняття триваючого правопорушення. Тобто шляхом ухилення від постановки на облік особа вчиняє правопорушення доти, доки воно не припинено. Отже, жодного обмеження строками тут немає, і ТЦК може накладати штрафи у будь-який час.

Втім, КУпАП не містить визначення поняття «триваючого правопорушення».

Нагадаємо, 19 травня 2024 року набув чинності Закон №3696-ІХ «Про внесення змін до КУпАП щодо відповідальності за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яким ст.210 КУпАП було доповнено частиною 3, а саме: щодо порушення призовниками, військовозобов`язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період. Отже, до 19.05.2024 норми ч.3 ст. 210 КУпАП не існувало.

Автор: Наталя Мамченко

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