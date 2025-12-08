Зеленський підписав закон щодо удосконалення системи управління оборонними ресурсами

Запроваджено нову систему термінів та передбачено використання автоматизованих інформаційних систем управління.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 3194-IX, який удосконалює систему управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду НАТО та країн ЄС — законопроект №8187.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», документом передбачено застосування принципів програмно проектного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами за досвідом держав-членів Альянсу та ЄС.

Документ передбачає низку змін до Закону України «Про оборону України», зокрема щодо визначення основних термінів (ст. 1), доповнення повноважень суб’єктів управління оборонними ресурсами для забезпечення належного рівня обороноздатності держави, створення, розвитку та підтримання необхідних спроможностей складових сил оборони (ст. 3, 9, 10, 13), а також доповнення Закону новим розділом “Управління оборонними ресурсами”, в якому визначено мету управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.

