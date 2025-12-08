  1. Законодавство
  2. / В Україні

Зеленський підписав закон щодо удосконалення системи управління оборонними ресурсами

12:30, 8 грудня 2025
Запроваджено нову систему термінів та передбачено використання автоматизованих інформаційних систем управління.
Зеленський підписав закон щодо удосконалення системи управління оборонними ресурсами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 3194-IX, який удосконалює систему управління оборонними ресурсами з урахуванням досвіду НАТО та країн ЄС — законопроект №8187.

Запроваджено нову систему термінів та передбачено використання автоматизованих інформаційних систем управління.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», документом передбачено застосування принципів програмно проектного менеджменту як основи ефективного управління оборонними ресурсами за досвідом держав-членів Альянсу та ЄС.

Документ передбачає низку змін до Закону України «Про оборону України», зокрема щодо визначення основних термінів (ст. 1), доповнення повноважень суб’єктів управління оборонними ресурсами для забезпечення належного рівня обороноздатності держави, створення, розвитку та підтримання необхідних спроможностей складових сил оборони (ст. 3, 9, 10, 13), а також доповнення Закону новим розділом “Управління оборонними ресурсами”, в якому визначено мету управління, питання щодо системи управління оборонними ресурсами, основні принципи планування заходів з управління оборонними ресурсами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]