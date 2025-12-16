У Києві водій маршрутки об’їхав затор зустрічною смугою: відео

Керманич маршрутного транспортного засобу об'їхав затор зустрічною смугою в Святошинському районі.

У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія маршрутного транспортного засобу, який порушив ПДР.

Зокрема, як розповіли у патрульній поліції Києва, зранку, керманич маршрутного транспортного засобу об'їхав затор зустрічною смугою в Святошинському районі. Інцидент потрапив на камери, а відео опуьлікували патрульні.

Інспектори змогли встановити водія – з ним уже провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Окрім того, на водія винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд смугою зустрічного руху) КУпАП.

