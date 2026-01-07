Банки нарощують кредитування бізнесу в прифронтових регіонах — НБУ

За даними Нацбанку, темпи видачі позик у наближених до фронту областях уже співмірні з іншими регіонами.

Підприємства в наближених до фронту областях демонструють операційну рентабельність на рівні середньої по країні, а банки з середини 2024 року нарощують кредитування бізнесу в цих регіонах. Наразі темпи видачі позик співмірні з іншими областями України. Про це повідомляє Національний банк України.

В НБУ зазначають, що український бізнес продовжує діяльність в умовах війни, зберігає платоспроможність і нарощує кредитний портфель навіть у прифронтових регіонах. Цьому, зокрема, сприяє державна підтримка.

Водночас умови ведення бізнесу на таких територіях залишаються складними через інтенсивні обстріли, міграцію населення до безпечніших регіонів та постійні ризики окупації.

Рентабельність на рівні середньої по країні

Згідно з даними Звіту про фінансову стабільність, підприємства в наближених до фронту областях мають операційну рентабельність, співставну із середнім показником по Україні. Це створює передумови для подальшого банківського фінансування в цих регіонах.

Відновлення кредитування

За даними НБУ, із середини 2024 року банки поступово збільшують обсяги кредитування в прифронтових областях. Після початку повномасштабного вторгнення кредитування там тривалий час залишалося вкрай обмеженим, оскільки банки, втративши понад третину кредитного портфеля в цих регіонах, уникали нових ризиків.

Що сприяло зростанню позик

У НБУ виділяють кілька ключових факторів, які дозволили відновити кредитування бізнесу в прифронтових областях:

спрямування державної підтримки на ці регіони, зокрема поширення державних гарантій і запровадження компенсації воєнних збитків від ЕКА;

адаптація кредитної політики банків до умов війни;

пристосування бізнесу до роботи за високих безпекових ризиків.

Попит на кредити

В НБУ зазначають, що попри складну безпекову ситуацію, попит на банківські позики в прифронтових регіонах не знижується. Банки прогнозують його подальше зростання та заявляють про готовність і надалі підтримувати український бізнес.

