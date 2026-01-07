  1. В Україні

Банки нарощують кредитування бізнесу в прифронтових регіонах — НБУ

07:54, 7 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За даними Нацбанку, темпи видачі позик у наближених до фронту областях уже співмірні з іншими регіонами.
Банки нарощують кредитування бізнесу в прифронтових регіонах — НБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємства в наближених до фронту областях демонструють операційну рентабельність на рівні середньої по країні, а банки з середини 2024 року нарощують кредитування бізнесу в цих регіонах. Наразі темпи видачі позик співмірні з іншими областями України. Про це повідомляє Національний банк України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

В НБУ зазначають, що український бізнес продовжує діяльність в умовах війни, зберігає платоспроможність і нарощує кредитний портфель навіть у прифронтових регіонах. Цьому, зокрема, сприяє державна підтримка.

Водночас умови ведення бізнесу на таких територіях залишаються складними через інтенсивні обстріли, міграцію населення до безпечніших регіонів та постійні ризики окупації.

Рентабельність на рівні середньої по країні

Згідно з даними Звіту про фінансову стабільність, підприємства в наближених до фронту областях мають операційну рентабельність, співставну із середнім показником по Україні. Це створює передумови для подальшого банківського фінансування в цих регіонах.

Відновлення кредитування

За даними НБУ, із середини 2024 року банки поступово збільшують обсяги кредитування в прифронтових областях. Після початку повномасштабного вторгнення кредитування там тривалий час залишалося вкрай обмеженим, оскільки банки, втративши понад третину кредитного портфеля в цих регіонах, уникали нових ризиків.

Що сприяло зростанню позик

У НБУ виділяють кілька ключових факторів, які дозволили відновити кредитування бізнесу в прифронтових областях:

  • спрямування державної підтримки на ці регіони, зокрема поширення державних гарантій і запровадження компенсації воєнних збитків від ЕКА;
  • адаптація кредитної політики банків до умов війни;
  • пристосування бізнесу до роботи за високих безпекових ризиків.

Попит на кредити

В НБУ зазначають, що попри складну безпекову ситуацію, попит на банківські позики в прифронтових регіонах не знижується. Банки прогнозують його подальше зростання та заявляють про готовність і надалі підтримувати український бізнес.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ Нацбанк війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ТЦК не можуть затримувати громадян: суд скасував мобілізацію чоловіка

Апеляційний адміністративний суд дійшов висновку, що мобілізація чоловіка відбулася з істотними порушеннями законодавства.

У Раді готують скасування спецпенсій прокурорів: законопроєкт виходить на друге читання

Законопроєкт про скасування спеціальних пенсій для прокурорів може бути розглянутий уже наступного пленарного тижня.

Борги за тепло: як суд в Умані визначив межі відповідальності споживача

Судова практика свідчить: відсутність підписаного договору не звільняє від оплати комунальних послуг.

Український суд заперечив судовий імунітет держави-агресора та стягнув дванадцять мільярдів доларів

Печерський районний суд наголосив, що Росія не має судового імунітету, коли йдеться про агресію, війну і зруйновані людські долі та бізнеси.

Верховний Суд: апеляція не може приймати докази, яких не існувало на момент рішення першої інстанції

КГС у справі про премії в 11 мільйонів заявив, що відсутність доказів на момент ухвалення рішення судом першої інстанції унеможливлює їх прийняття апеляційним судом незалежно від причин їх неподання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]