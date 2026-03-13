Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про заходи щодо стабілізації цін на пальне № 15065. На думку авторів, це необхідно для підтримки Збройних Сил України, аграріїв та споживачів в умовах різкого зростання світових цін на енергоносії через близькосхідну кризу. Країни-споживачі розпочали екстрені переговори про пошук демпферів для стримування цін та способів допомоги енергоринку.

Наразі є три головні ідеї:

відкрити стратегічні резерви (наприклад, МЕА — до 400 млн барелів);

тимчасово обмежити/заборонити експорт пального (раніше Угорщина, Словаччина, тепер Польща, Румунія, Молдова ухвалили такі рішення, що критично важливо для забезпечення Збройних Сил України);

скоригувати оподаткування непрямими податками, щоб, з одного боку, підтримати споживачів, а з іншого — не допустити падіння раніше запланованих бюджетних доходів.

Як зазначають автори ініціативи, Україна не має суттєвих стратегічних запасів, а законодавча вимога про місячний резерв для операторів роздрібного продажу пального не адмініструється належним чином. Отже, єдиним способом зниження цін на пальне є дотримання їх конкурентного продажу та запровадження гнучкого способу їх непрямого оподаткування, йдеться в пояснювальній записці.

На початок цього року в структурі ціни пального непрямі податки становили від 42 до 47%, а з урахуванням податку на прибуток, на заробітну плату найманих працівників тощо перевищили 50%.

Акциз із пального справляється у фіксованій сумі, отже стрімке зростання спотових цін на пальне не підвищує його вартість. Однак з 1 січня 2026 року ставки акцизу було підвищено (в тому числі для аграріїв):

бензин: з 271,7 до 300,8 євро за 1000 л;

дизель: з 215,7 до 253,8 євро за 1000 л;

автогаз: з 173 до 198 євро за 1000 л.

В Інфляційному звіті Національний банк України попередив, що це призведе до збільшення адміністративної інфляції у відповідних секторах. Нагадаємо, що акциз включається до бази оподаткування ПДВ.

Тому народні депутати пропонують тимчасово утриматися від справляння акцизу з пального.

Найсильнішим ударом по споживачах є різке збільшення бази для нарахування ПДВ. Нагадаємо, що у 2022 році ставка ПДВ на пальне була тимчасово знижена до 7%, а потім відновлена до 20%. Депутати пропонують знизити ставку ПДВ до 5% або взагалі її зняти, принаймні для дизелю (який переважно використовується Збройними Силами України та аграріями). Мінімум у 5% пояснюється вимогами Директиви 112, до якої ми мали приєднатися згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

Депутати збираються доручити:

Кабінету Міністрів України протягом 10 робочих днів внести на розгляд Верховної Ради України проєкт закону України, який передбачає механізми компенсації можливих втрат споживачів (включаючи суб'єктів аграрного сектору), викликаних різким зростанням цін на енергоносії за зовнішніми (форс-мажорними) обставинами, зокрема щодо змін в оподаткуванні постачальників та споживачів;

Кабінету Міністрів України протягом 10 робочих днів встановити індикативні ціни на пальне, що продається, а в разі потреби – обсяг такого пального, яке продається одному споживачу;

Антимонопольному комітету України протягом 10 робочих днів надати Верховній Раді України звіт про наявність/відсутність картельної або іншої змови між оптовими/роздрібними продавцями пального на ринку України.

Прийняття проекту Постанови не потребує внесення змін до інших законів України. Реалізація положень проекту Постанови потребуватиме змін до інших законів України, які доручається підготувати Кабінету Міністрів України.

Уряд проти зниження ПДВ та акцизу

Тим часом, під час години запитань до уряду прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що зниження акцизного податку або ПДВ на пальне не планується, але уряд готує новий пакет заходів підтримки для людей.

«Ми не будемо знижувати ні ПДВ, ні акциз. Я хочу нагадати, що всі податки та збори надходять до дохідної частини бюджету, з якої фінансується армія», — зазначила Свириденко.

Але повідомила, що діятимуть програми, які фінансуватимуться в межах чинних видатків і тих програм, які є в Міністерстві економіки та в Міністерстві соцполітики.

Юлія Свириденко анонсувала кешбек на пальне, який діятиме до 1 травня на всіх АЗС, які долучаться до програми. Під час купівлі на АЗС громадяни зможуть отримати від держави:

15% кешбеку на дизельне пальне;

10% кешбеку на бензин;

5% кешбеку на автогаз.

Виплати здійснюватимуться на базі програми «Національний кешбек», якою вже користуються 9,4 млн громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.