Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о мерах по стабилизации цен на топливо № 15065. По мнению авторов, это необходимо для поддержки Вооруженных Сил Украины, аграриев и потребителей в условиях резкого роста мировых цен на энергоносители из-за ближневосточного кризиса. Страны-потребители начали экстренные переговоры о поиске демпферов для сдерживания цен и способов помощи энергорынку.

В данное время есть три главные идеи:

- открыть стратегические резервы (например, МЭА — до 400 млн баррелей);

- временно ограничить/запретить экспорт топлива (ранее Венгрия, Словакия, теперь Польша, Румыния, Молдова приняли такие решения, что критически важно для обеспечения Вооруженных Сил Украины);

- скорректировать налогообложение косвенными налогами, чтобы, с одной стороны, поддержать потребителей, а с другой — не допустить падения ранее запланированных бюджетных доходов.

Как отмечают авторы инициативы, Украина не имеет существенных стратегических запасов, а законодательное требование о месячном резерве для операторов розничной продажи топлива не администрируется должным образом. Следовательно, единственным способом снижения цен на топливо является соблюдение их конкурентной продажи и введение гибкого способа их косвенного налогообложения, говориться в пояснительной записке.

На начало этого года в структуре цены топлива косвенные налоги составили от 42 до 47%, а с учетом налога на прибыль, на заработную плату наемных работников и т.д. превысили 50%.

Акциз с топлива взимается в фиксированной сумме, следовательно, стремительный рост спотовых цен на топливо не повышает его стоимость. Однако с 1 января 2026 года ставки акциза были повышены (в том числе для аграриев):

- бензин с 271,7 до 300,8 евро за 1000 л;

- дизель с 215,7 до 253,8 евро за 1000 л;

- автогаз: с 173 до 198 евро за 1000 л.

В Инфляционном отчете Национальный банк Украины предупредил, что это приведет к увеличению административной инфляции в соответствующих секторах. Напомним, что акциз включается в базу налогообложения НДС.

Поэтому народные депутаты предлагают временно воздержаться от взимания акциза с топлива.

Самым сильным ударом по потребителям является резкое увеличение базы для начисления НДС. Напомним, что в 2022 году ставка НДС на топливо была временно снижена до 7%, а затем восстановлена до 20%. Депутаты предлагают снизить ставку НДС до 5% или вообще ее снять, по крайней мере, для дизеля (который преимущественно используется Вооруженными Силами Украины и аграриями). Минимум в 5% объясняется требованиями Директивы 112, к которой мы должны были присоединиться согласно Соглашению об ассоциации с ЕС.

Депутаты собираются поручить:

- Кабинету Министров Украины в течение 10 рабочих дней внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона Украины, предусматривающий механизмы компенсации возможных потерь потребителей (включая субъектов аграрного сектора), вызванных резким ростом цен на энергоносители по внешним (форс-мажорным) обстоятельствам, в частности касательно изменений в налогообложении поставщиков и потребителей;

- Кабинету Министров Украины в течение 10 рабочих дней установить индикативные цены на топливо, которое продается, а в случае необходимости – объем такого топлива, которое продается одному потребителю;

- Антимонопольному комитету Украины в течение 10 рабочих дней предоставить Верховной Раде Украины отчет о наличии/отсутствии картельного или иного сговора между оптовыми/розничными продавцами топлива на рынке Украины.

Принятие проекта Постановления не требует внесения изменений в другие законы Украины. Реализация положений проекта Постановления потребует изменений в другие законы Украины, подготовку которых поручается осуществить Кабинету Министров Украины.

Правительство против снижения НДС и акциза

Тем временем, во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщила, что снижение акцизного налога или НДС на топливо не планируется, но правительство готовит новый пакет мер поддержки для людей.

«Мы не будем снижать ни НДС, ни акциз. Я хочу напомнить, что все налоги и сборы поступают в доходную часть бюджета, из которой финансируется армия», - отметила Свириденко.

Но сообщила, что будут действовать программы, которые будут финансироваться в рамках действующих расходов и тех программ, которые есть в Министерстве экономики и в Министерстве соцполитики.

Юлия Свириденко анонсировала, кэшбэк на топливо, который будет действовать до 1 мая на всех АЗС, которые присоединятся к программе. При покупке на АЗС граждане смогут получить от государства:

- 5% кэшбэка на дизельное топливо;

-10% кэшбэка на бензин;

- 5% кэшбэка на автогаз.

Выплаты будут осуществляться на базе программы «Национальный кэшбэк», которой уже пользуются 9,4 млн граждан.

