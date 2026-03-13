Як розраховується орендна плата за державну та комунальну землю — роз’яснення

Пояснюємо, які мінімальні та максимальні межі орендної плати встановлює Податковий кодекс.

Розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності визначається договором оренди, однак він має відповідати вимогам Податкового кодексу України. Про це повідомили у Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.

Від чого залежить орендна плата за землю

Відповідно до статті 288 Податкового кодексу України, підставою для нарахування орендної плати є договір оренди земельної ділянки. Саме в ньому встановлюється конкретний розмір платежу, однак закон визначає мінімальні та максимальні межі такої плати.

Мінімальний розмір орендної плати

Річна орендна плата не може бути меншою за земельний податок.

Якщо проведено нормативну грошову оцінку землі, діють такі обмеження:

для більшості земель — не більше 3% від нормативної грошової оцінки;

для земель загального користування — не більше 1%;

для сільськогосподарських угідь — від 0,3% до 1%.

Якщо нормативну грошову оцінку не проведено, орендна плата:

не може перевищувати 5% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області або Автономній Республіці Крим;

для сільгоспугідь — від 0,3% до 5% цієї оцінки.

Максимальний розмір

Загальне правило передбачає, що орендна плата не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Водночас ця межа може бути більшою, якщо орендар визначається на конкурентних засадах, наприклад через земельні торги.

Окремі випадки та винятки

Податкове законодавство передбачає також спеціальні правила для окремих категорій земель:

пасовища у населених пунктах зі статусом гірських територій — орендна плата не може перевищувати розмір земельного податку;

бази олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки — не більше 0,1% нормативної грошової оцінки;

для державних компаній, створених шляхом перетворення державних підприємств, які орендують сільськогосподарські землі, плата має становити не менше 12% нормативної грошової оцінки.

Що робити, якщо орендна плата в договорі нижча

Якщо орендна плата, зазначена у договорі, нижча за мінімальні межі, визначені Податковим кодексом, орендарю потрібно звернутися до органу влади або місцевого самоврядування, з яким укладено договір, щоб привести його у відповідність до законодавства.

Пільги для індустріальних парків

Для земельних ділянок, які входять до індустріальних парків, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати орендну плату нижчу за земельний податок, якщо такі парки включені до офіційного реєстру та використовуються ініціаторами або керуючими компаніями.

Пільги для великих інвестиційних проєктів

До 1 січня 2035 року місцеві ради можуть також зменшувати орендну плату за землю для проєктів із значними інвестиціями, які реалізуються за законом про державну підтримку інвестицій.

Водночас після досягнення максимального обсягу державної підтримки інвестор втрачає право на таку пільгу і має переглянути податкові зобов’язання, подавши уточнюючу декларацію.

