Как рассчитывается арендная плата за государственную и коммунальную землю — разъяснение

Объясняем, какие минимальные и максимальные пределы арендной платы устанавливает Налоговый кодекс.

Размер арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности определяется договором аренды, однако он должен соответствовать требованиям Налогового кодекса Украины. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.

От чего зависит арендная плата за землю

Согласно статье 288 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления арендной платы является договор аренды земельного участка. Именно в нем устанавливается конкретный размер платежа, однако закон определяет минимальные и максимальные пределы такой платы.

Минимальный размер арендной платы

Годовая арендная плата не может быть меньше земельного налога.

Если проведена нормативная денежная оценка земли, действуют такие ограничения:

для большинства земель — не более 3% от нормативной денежной оценки;

для земель общего пользования — не более 1%;

для сельскохозяйственных угодий — от 0,3% до 1%.

Если нормативная денежная оценка не проведена, арендная плата:

не может превышать 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области или по Автономной Республике Крым;

для сельскохозяйственных угодий — от 0,3% до 5% этой оценки.

Максимальный размер

Общее правило предусматривает, что арендная плата не может превышать 12% нормативной денежной оценки земельного участка.

В то же время этот предел может быть больше, если арендатор определяется на конкурентных условиях, например через земельные торги.

Отдельные случаи и исключения

Налоговое законодательство предусматривает также специальные правила для отдельных категорий земель:

пастбища в населенных пунктах со статусом горных территорий — арендная плата не может превышать размер земельного налога;

базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки — не более 0,1% нормативной денежной оценки;

для государственных компаний, созданных путем преобразования государственных предприятий, которые арендуют сельскохозяйственные земли, плата должна составлять не менее 12% нормативной денежной оценки.

Что делать, если арендная плата в договоре ниже

Если арендная плата, указанная в договоре, ниже минимальных пределов, определенных Налоговым кодексом, арендатору необходимо обратиться в соответствующий орган власти или орган местного самоуправления, с которым заключен договор, чтобы привести его в соответствие с законодательством.

Льготы для индустриальных парков

Для земельных участков, которые входят в состав индустриальных парков, органы местного самоуправления могут устанавливать арендную плату ниже земельного налога, если такие парки включены в официальный реестр и используются инициаторами или управляющими компаниями.

Льготы для крупных инвестиционных проектов

До 1 января 2035 года местные советы также могут уменьшать арендную плату за землю для проектов со значительными инвестициями, которые реализуются в соответствии с законом о государственной поддержке инвестиционных проектов.

В то же время после достижения максимального объема государственной поддержки инвестор теряет право на такую льготу и должен пересмотреть налоговые обязательства, подав уточняющую декларацию.

