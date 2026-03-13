Как рассчитывается арендная плата за государственную и коммунальную землю — разъяснение
Размер арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности определяется договором аренды, однако он должен соответствовать требованиям Налогового кодекса Украины. Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Днепропетровской области.
От чего зависит арендная плата за землю
Согласно статье 288 Налогового кодекса Украины, основанием для начисления арендной платы является договор аренды земельного участка. Именно в нем устанавливается конкретный размер платежа, однако закон определяет минимальные и максимальные пределы такой платы.
Минимальный размер арендной платы
Годовая арендная плата не может быть меньше земельного налога.
Если проведена нормативная денежная оценка земли, действуют такие ограничения:
- для большинства земель — не более 3% от нормативной денежной оценки;
- для земель общего пользования — не более 1%;
- для сельскохозяйственных угодий — от 0,3% до 1%.
Если нормативная денежная оценка не проведена, арендная плата:
- не может превышать 5% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по области или по Автономной Республике Крым;
- для сельскохозяйственных угодий — от 0,3% до 5% этой оценки.
Максимальный размер
Общее правило предусматривает, что арендная плата не может превышать 12% нормативной денежной оценки земельного участка.
В то же время этот предел может быть больше, если арендатор определяется на конкурентных условиях, например через земельные торги.
Отдельные случаи и исключения
Налоговое законодательство предусматривает также специальные правила для отдельных категорий земель:
- пастбища в населенных пунктах со статусом горных территорий — арендная плата не может превышать размер земельного налога;
- базы олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки — не более 0,1% нормативной денежной оценки;
- для государственных компаний, созданных путем преобразования государственных предприятий, которые арендуют сельскохозяйственные земли, плата должна составлять не менее 12% нормативной денежной оценки.
Что делать, если арендная плата в договоре ниже
Если арендная плата, указанная в договоре, ниже минимальных пределов, определенных Налоговым кодексом, арендатору необходимо обратиться в соответствующий орган власти или орган местного самоуправления, с которым заключен договор, чтобы привести его в соответствие с законодательством.
Льготы для индустриальных парков
Для земельных участков, которые входят в состав индустриальных парков, органы местного самоуправления могут устанавливать арендную плату ниже земельного налога, если такие парки включены в официальный реестр и используются инициаторами или управляющими компаниями.
Льготы для крупных инвестиционных проектов
До 1 января 2035 года местные советы также могут уменьшать арендную плату за землю для проектов со значительными инвестициями, которые реализуются в соответствии с законом о государственной поддержке инвестиционных проектов.
В то же время после достижения максимального объема государственной поддержки инвестор теряет право на такую льготу и должен пересмотреть налоговые обязательства, подав уточняющую декларацию.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.