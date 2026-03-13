«Ціла Санта-Барбара» – Зеленський про узгодження місця зустрічі з США та РФ

За словами Президента, різні позиції США та Росії затримують визначення локації майбутніх переговорів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова до нового раунду переговорів щодо завершення війни, однак точне місце зустрічі досі не узгоджене через різні позиції американської та російської сторін. Про це він розповів журналістам після візиту до Франції.

«Там ціла Санта-Барбара з цими перемовинами – через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці, тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території США», – пояснив Президент.

Україна підтвердила готовність делегації прилетіти в Маямі або Вашингтон, однак російська сторона відмовилася від такого варіанту та запропонувала Туреччину або Швейцарію. Американці ці пропозиції не підтримали.

«Ми одразу сказали, що готові до зустрічі на наступному тижні, ми готуємось до зустрічі і в Америці, і в Швейцарії, і в Туреччині, і навіть, якщо не побояться, в Еміратах», — зазначив Зеленський, додавши, що остаточне проведення переговорів залежить від позиції США.

