«Целая Санта-Барбара» — Зеленский о согласовании места встречи с США и РФ

По словам Президента, разные позиции США и России задерживают определение места проведения будущих переговоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова к новому раунду переговоров о завершении войны, однако точное место встречи до сих пор не согласовано из-за разных позиций американской и российской сторон. Об этом он рассказал журналистам после визита во Францию.

«Там целая Санта-Барбара с этими переговорами – из-за войны на Ближнем Востоке. Американцы сказали, что они готовы к встрече, но готовы только в Америке, потому что война и ситуация с безопасностью не позволяют им сейчас выезжать с территории США», – пояснил Президент.

Украина подтвердила готовность делегации прилететь в Майами или Вашингтон, однако российская сторона отказалась от такого варианта и предложила Турцию или Швейцарию. Американцы эти предложения не поддержали.

«Мы сразу сказали, что готовы к встрече на следующей неделе, мы готовимся к встрече и в Америке, и в Швейцарии, и в Турции, и даже, если не побоятся, в Эмиратах», — отметил Зеленский, добавив, что окончательное проведение переговоров зависит от позиции США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.