Коли у Києві розпочнуть ремонт мосту Патона – що кажуть у КМДА

22:36, 13 березня 2026
У КМДА пояснили, чому ремонт досі не розпочали.
Фото: the-city.kiev.ua
Міст Патона у Києві можна й надалі використовувати за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту, однак він потребує реконструкції. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що останнє планове обстеження конструкцій мосту проводило у 2025 році товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського». За результатами перевірки було підтверджено необхідність проведення робіт із реставрації.

Моніторинг технічного стану мосту та виконує комплекс робіт з його експлуатаційного утримання здійснює балансоутримувач споруди – КП «Київавтошляхміст».

«За підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту», – заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, у 2020 році місто було готове розпочати ремонт. Було визначено підрядника та підготовлено план робіт, однак процедуру закупівлі неодноразово оскаржували в Антимонопольному комітеті України. Через це результати тендеру скасовували, що унеможливило завершення процедури.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році торги скасували.

За словами мера, наразі місто опрацьовує питання визначення замовника робіт із розроблення науково-проєктної документації та подальшої реставрації мосту. Місто перебуває у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, зокрема з Міністерством розвитку громад та територій України, щодо реалізації цього проєкту.

Конкретні етапи робіт і терміни їх реалізації визначатимуть після остаточного врегулювання організаційних питань щодо функцій замовника, проведення передбачених процедур та за результатами розробки відповідного проєкту.

Криптоактиви, Aston Martin та спрей для горла: як проходять співбесіди предендентів на посади суддів ВАКС

Чотирнадцятий день спеціальних засідань: хто претендує на посади суддів антикорупційного суду.

Дизель для ЗСУ та аграріїв можуть звільнити від ПДВ — новий проєкт у Верховній Раді

У Раді зареєстрували законопроєкт щодо стабілізації цін на пальне.

Нацполіція презентувала ТСК цифрову систему автоматизованого моніторингу декларацій поліцейських

Цифровий інструмент автоматично аналізує доходи, майно та корпоративні права поліцейських.

Комунальні борги під час воєнного стану: апеляційний суд у Києві пояснив, як під час війни нараховують штрафи

Суд визначив, які суми підлягають стягненню одразу, а які – відтерміновані.

У Раді пропонують створити «мегаштаб» для координації всіх координаційних органів країни

Народні депутати пропонують створити Координаційний штаб з координації координаційних штабів і навіть підібрали кандидатуру голови нового відомства.

