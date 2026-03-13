Коли у Києві розпочнуть ремонт мосту Патона – що кажуть у КМДА

У КМДА пояснили, чому ремонт досі не розпочали.

Міст Патона у Києві можна й надалі використовувати за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту, однак він потребує реконструкції. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що останнє планове обстеження конструкцій мосту проводило у 2025 році товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського». За результатами перевірки було підтверджено необхідність проведення робіт із реставрації.

Моніторинг технічного стану мосту та виконує комплекс робіт з його експлуатаційного утримання здійснює балансоутримувач споруди – КП «Київавтошляхміст».

«За підсумками технічної наради, що відбулася на початку березня 2026 року, підтверджено, що міст можна експлуатувати – за умови дотримання встановлених обмежень для транспорту», – заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, у 2020 році місто було готове розпочати ремонт. Було визначено підрядника та підготовлено план робіт, однак процедуру закупівлі неодноразово оскаржували в Антимонопольному комітеті України. Через це результати тендеру скасовували, що унеможливило завершення процедури.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році торги скасували.

За словами мера, наразі місто опрацьовує питання визначення замовника робіт із розроблення науково-проєктної документації та подальшої реставрації мосту. Місто перебуває у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, зокрема з Міністерством розвитку громад та територій України, щодо реалізації цього проєкту.

Конкретні етапи робіт і терміни їх реалізації визначатимуть після остаточного врегулювання організаційних питань щодо функцій замовника, проведення передбачених процедур та за результатами розробки відповідного проєкту.

