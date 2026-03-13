  1. В Украине

Когда в Киеве начнут ремонт моста Патона — что говорят в КГГА

22:36, 13 марта 2026
В КГГА объяснили, почему ремонт до сих пор не начали.
Когда в Киеве начнут ремонт моста Патона — что говорят в КГГА
Фото: the-city.kiev.ua
Мост Патона в Киеве можно и дальше использовать при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта, однако он нуждается в реконструкции. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Отмечается, что последнее плановое обследование конструкций моста проводило в 2025 году общество с ограниченной ответственностью «Украинский институт стальных конструкций имени В. М. Шимановского». По результатам проверки была подтверждена необходимость проведения работ по реставрации.

Мониторинг технического состояния моста и выполнение комплекса работ по его эксплуатационному содержанию осуществляет балансодержатель сооружения — КП «Киевавтошляхмист».

«По итогам технического совещания, состоявшегося в начале марта 2026 года, подтверждено, что мост можно эксплуатировать — при условии соблюдения установленных ограничений для транспорта», — заявил Виталий Кличко.

По словам Кличко, в 2020 году город был готов начать ремонт. Был определен подрядчик и подготовлен план работ, однако процедуру закупки неоднократно обжаловали в Антимонопольном комитете Украины. Из-за этого результаты тендера отменяли, что сделало невозможным завершение процедуры.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году торги отменили.

По словам мэра, сейчас город прорабатывает вопрос определения заказчика работ по разработке научно-проектной документации и последующей реставрации моста. Город взаимодействует с центральными органами исполнительной власти, в частности с Министерством развития общин и территорий Украины, по реализации этого проекта.

Конкретные этапы работ и сроки их реализации будут определены после окончательного урегулирования организационных вопросов относительно функций заказчика, проведения предусмотренных процедур и по результатам разработки соответствующего проекта.

Киев КГГА Виталий Кличко

