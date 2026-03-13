Юрист у Британії радив клієнту сказати неправду в суді — як його покарали

У Великій Британії дисциплінарний орган відсторонив від роботи юриста, який визнав, що радив клієнту сказати неправду в суді. Водночас його не позбавили права працювати юристом, врахувавши обставини справи та понад 20 років роботи без порушень. Про це повідомляє Law Gazette.

Під час розгляду дисциплінарної справи юрист Шафік-уль Хассан також визнав, що під час однієї зустрічі «перебільшував і говорив неправду» у розмові з клієнтом та іншими людьми щодо передачі нерухомості.

Зустріч відбувалася мовою панджабі. Один із її учасників таємно записав розмову, а пізніше переклад цього запису надали суду як доказ під час слухання у 2020 році.

Суддя Рекордер Блейкмор звернув увагу на фрагмент розмови, де юрист пропонує клієнту подумати про те, щоб збрехати суду і таким чином добитися відкладення засідання. Суддя назвав таку пораду «серйозно тривожною» і передав справу на перевірку регулятору юридичної професії — Solicitors Regulation Authority.

Під час слухання у дисциплінарному трибуналі Хассан заперечував порушення.

Він пояснив, що його клієнт перебував під сильним тиском родичів через суперечку щодо нерухомості. За словами юриста, переклад записаної розмови не повністю передає зміст сказаного, а слова про можливу неправду в суді були гіпотетичними і сказаними для підтримки клієнта.

Дисциплінарний трибунал погодився, що клієнт перебував під великим психологічним тиском, і юрист намагався його заспокоїти. Однак судді наголосили: навіть за таких обставин брехня не може бути виправданням.

Представник Хассана зазначив, що суперечливі слова пролунали лише під час однієї зустрічі за більш ніж 20 років кар’єри, і юрист не отримав від цього жодної вигоди.

Трибунал дійшов висновку, що юрист свідомо сказав неправду, а така поведінка підриває довіру до юридичної професії. Водночас через пом’якшувальні обставини суд вирішив не позбавляти його права працювати юристом.

Замість цього Хассана тимчасово відсторонили від юридичної практики.

Суд врахував, що ніхто не зазнав шкоди? юрист не отримав вигоди? ризик повторення порушення невеликий? у нього була тривала бездоганна кар’єра.

Водночас трибунал підкреслив, що таке рішення ухвалене через виняткові обставини і не означає, що подібні порушення в майбутньому каратимуть м’якше.

Крім відсторонення, юриста зобов’язали сплатити 37 568 фунтів стерлінгів судових витрат.

