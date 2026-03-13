Юрист в Британии советовал клиенту сказать неправду в суде — как его наказали

Трибунал временно отстранил его от практики, но не лишил права работать юристом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Великобритании дисциплинарный орган отстранил от работы юриста, который признал, что советовал клиенту сказать неправду в суде. При этом его не лишили права работать юристом, учитывая обстоятельства дела и более 20 лет работы без нарушений. Об этом сообщает Law Gazette.

Во время рассмотрения дисциплинарного дела юрист Шафик-уль Хассан также признал, что во время одной встречи «преувеличивал и говорил неправду» в разговоре с клиентом и другими людьми по поводу передачи недвижимости.

Встреча проходила на языке панджаби. Один из ее участников тайно записал разговор, а позже перевод этой записи был представлен суду как доказательство во время слушания в 2020 году.

Судья Рекордер Блейкмор обратил внимание на фрагмент разговора, где юрист предлагает клиенту подумать о том, чтобы солгать суду и таким образом добиться отложения заседания. Судья назвал такой совет «серьезно тревожным» и передал дело на проверку регулятору юридической профессии — Solicitors Regulation Authority.

Во время слушания в дисциплинарном трибунале Хассан отрицал нарушение.

Он объяснил, что его клиент находился под сильным давлением родственников из-за спора о недвижимости. По словам юриста, перевод записанного разговора не полностью передает смысл сказанного, а слова о возможной неправде в суде были гипотетическими и сказанными для поддержки клиента.

Дисциплинарный трибунал согласился, что клиент находился под сильным психологическим давлением и юрист пытался его успокоить. Однако судьи подчеркнули: даже при таких обстоятельствах ложь не может быть оправданием.

Представитель Хассана отметил, что спорные слова прозвучали только во время одной встречи за более чем 20 лет карьеры, и юрист не получил от этого никакой выгоды.

Трибунал пришел к выводу, что юрист сознательно сказал неправду, а такое поведение подрывает доверие к юридической профессии. При этом из-за смягчающих обстоятельств суд решил не лишать его права работать юристом.

Вместо этого Хассана временно отстранили от юридической практики.

Суд учел, что никто не понес ущерба, юрист не получил выгоды, риск повторения нарушения невелик и у него была длительная безупречная карьера.

В то же время трибунал подчеркнул, что такое решение принято из-за исключительных обстоятельств и не означает, что подобные нарушения в будущем будут наказываться мягче.

Кроме отстранения, юриста обязали выплатить 37 568 фунтов стерлингов судебных расходов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.