У Києві оштрафували блогерів, які одягнулися в поліцейську форму для відео

22:00, 13 березня 2026
Блогери пояснили, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів.
У столиці притягнули до адміністративної відповідальності двох блогерів, які знімали жартівливе відео в поліцейській формі. На відео, яке опублікували в соцмережах, псевдоправоохоронці затримують молодика за порушення провокативного змісту.

На відео натрапили і правоохоронці. Вони встановили «акторів» — ними виявилися чоловіки віком від 24 до 26 років. Останні пояснили, що відео зняли заради гумористичного контенту та переглядів.

Як кажуть у поліції, з учасниками відео провели профілактичну бесіду, а на чоловіків, які використовували поліцейський однострій, склали адміністративні матеріали за ст. 184-3 КУпАП — незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України.

