  1. В Украине

В Киеве оштрафовали блогеров, которые надели полицейскую форму для видео

22:00, 13 марта 2026
Блогеры объяснили, что сняли видео ради юмористического контента и просмотров.
В столице привлекли к административной ответственности двух блогеров, которые снимали шуточное видео в полицейской форме. На видео, опубликованном в соцсетях, псевдоправоохранители задерживают молодого человека за нарушение провокационного содержания.

На видео наткнулись и правоохранители. Они установили «актеров» — ими оказались мужчины в возрасте от 24 до 26 лет. Последние объяснили, что сняли видео ради юмористического контента и просмотров.

Как сообщают в полиции, с участниками видео провели профилактическую беседу, а на мужчин, которые использовали полицейскую форму, составили административные материалы по ст. 184-3 КУоАП — незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

полиция Киев штраф / штрафы

