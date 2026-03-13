В Киеве оштрафовали блогеров, которые надели полицейскую форму для видео

Блогеры объяснили, что сняли видео ради юмористического контента и просмотров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице привлекли к административной ответственности двух блогеров, которые снимали шуточное видео в полицейской форме. На видео, опубликованном в соцсетях, псевдоправоохранители задерживают молодого человека за нарушение провокационного содержания.

На видео наткнулись и правоохранители. Они установили «актеров» — ими оказались мужчины в возрасте от 24 до 26 лет. Последние объяснили, что сняли видео ради юмористического контента и просмотров.

Как сообщают в полиции, с участниками видео провели профилактическую беседу, а на мужчин, которые использовали полицейскую форму, составили административные материалы по ст. 184-3 КУоАП — незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.