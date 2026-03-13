У сервісних центрах МВС пояснили правила е-запису через термінал

У сервісних центрах МВС громадяни можуть записатися на отримання послуг не лише онлайн, а й безпосередньо через термінал самообслуговування. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Водночас у відомстві наголосили, що під час запису через термінал необхідно вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Як пояснили у МВС, це потрібно для коректної ідентифікації особи, упорядкування електронного запису, запобігання зловживанням під час бронювання та дотримання встановлених інтервалів між іспитами.

При цьому відсутність РНОКПП не є перешкодою для отримання послуг. У такому випадку для громадян передбачена окрема процедура звернення до сервісного центру.

Як отримати послугу без РНОКПП

Якщо громадянин може підтвердити свою особу в електронному вигляді (наприклад, за допомогою електронного підпису, ID-картки чи застосунку «Дія»), він може записатися онлайн через електронні сервіси МВС.

Якщо електронна ідентифікація неможлива, запис здійснюється безпосередньо у сервісному центрі МВС через адміністратора за інформаційною стійкою.

Під час першого звернення до сервісного центру МВС без РНОКПП час надання послуги може бути трохи довшим, ніж зазвичай.

Відсутність РНОКПП не обмежує право громадянина отримувати послуги в сервісних центрах МВС.

Під час кожного наступного звернення громадянин, який офіційно відмовився від РНОКПП, також може звертатися особисто через адміністратора, пред’явивши документ із відповідною відміткою.

