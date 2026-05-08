У зоні відчуження палає понад 1100 гектарів лісу – пожежу ускладнює вітер і мінна небезпека

У зоні відчуження в Київській області зафіксовано масштабну лісову пожежу. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширюється територією та охоплює нові ділянки лісового масиву. Про це повідоми в пресслужбі ДСНС України.

За попередніми даними, орієнтовна площа пожежі перевищує 1100 гектарів. Ситуація ускладнюється сухою погодою та сильним вітром, що сприяє швидкому розповсюдженню вогню.

Додатковим фактором ризику залишається мінна небезпека на окремих ділянках території, що обмежує можливість проведення повноцінних робіт із гасіння. У частині лісових кварталів рятувальники тимчасово не працюють через загрозу вибухонебезпечних предметів.

До ліквідації пожежі залучено підрозділи ДСНС України, спеціальну техніку та інші служби. Рятувальники працюють у посиленому режимі, локалізуючи осередки займання та намагаючись не допустити подальшого поширення вогню.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

