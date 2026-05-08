В зоне отчуждения горит более 1100 гектаров леса — тушение пожара затрудняют ветер и минная опасность

10:01, 8 мая 2026
По данным ГСЧС, из-за ветра пламя быстро распространяется на новые участки лесного массива.
Фото: ГСЧС
В зоне отчуждения в Киевской области зафиксирован масштабный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории и охватывает новые участки лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По предварительным данным, ориентировочная площадь пожара превышает 1100 гектаров. Ситуация осложняется сухой погодой и сильным ветром, что способствует быстрому распространению огня.

Дополнительным фактором риска остается минная опасность на отдельных участках территории, что ограничивает возможность проведения полноценных работ по тушению. В части лесных кварталов спасатели временно не работают из-за угрозы взрывоопасных предметов.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС Украины, специальная техника и другие службы. Спасатели работают в усиленном режиме, локализуя очаги возгорания и пытаясь не допустить дальнейшего распространения огня.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

 

Фото и видео: ГСЧС 

