В зоне отчуждения горит более 1100 гектаров леса — тушение пожара затрудняют ветер и минная опасность

По данным ГСЧС, из-за ветра пламя быстро распространяется на новые участки лесного массива.

Фото: ГСЧС

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В зоне отчуждения в Киевской области зафиксирован масштабный лесной пожар. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространяется по территории и охватывает новые участки лесного массива. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

По предварительным данным, ориентировочная площадь пожара превышает 1100 гектаров. Ситуация осложняется сухой погодой и сильным ветром, что способствует быстрому распространению огня.

Дополнительным фактором риска остается минная опасность на отдельных участках территории, что ограничивает возможность проведения полноценных работ по тушению. В части лесных кварталов спасатели временно не работают из-за угрозы взрывоопасных предметов.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС Украины, специальная техника и другие службы. Спасатели работают в усиленном режиме, локализуя очаги возгорания и пытаясь не допустить дальнейшего распространения огня.

Работы по ликвидации пожара продолжаются.

Фото и видео: ГСЧС

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.