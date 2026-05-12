  1. Суспільство

Чи може особа, яка мешкає за кордоном, набувати страховий стаж в Україні

23:48, 12 травня 2026
Українці можуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду.
Фото: focus.ua
Українці, що рятуються від війни за кордоном, мають можливість продовжувати набувати страховий стаж для майбутньої пенсії. Про це нагадало Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

«Це важливо насамперед для людей, яким залишилося небагато часу до виходу на пенсію або які перебувають у країнах, які не укладали угоду з Україною про соціальне забезпечення», - зазначили у ПФ.

Добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду України, незалежно від місця свого перебування, може будь-який українець за двох умов:

  • дані про нього наявні в реєстрі застрахованих осіб;
  • він не є пенсіонером.

При цьому сплачувати добровільний пенсійний внесок можна як за себе, так і за іншу особу, яка відповідає зазначеним умовам (наприклад, діти за батьків, дружина за чоловіка тощо). 

Для цього необхідно укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України ( www.pfu.gov.ua).

Визначити тривалість сплати внесків, їх періодичність та розмір можна самостійно.

