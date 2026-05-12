  1. Общество

Может ли лицо, проживающее за границей, приобретать страховой стаж в Украине

23:48, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Украинцы могут добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд.
Может ли лицо, проживающее за границей, приобретать страховой стаж в Украине
Фото: focus.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, спасающиеся от войны за границей, имеют возможность продолжать приобретать страховой стаж для будущей пенсии. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Это важно прежде всего для людей, которым осталось немного времени до выхода на пенсию или которые находятся в странах, не заключивших соглашение с Украиной о социальном обеспечении», — отметили в ПФ.

Добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при двух условиях:

  • данные о нем имеются в реестре застрахованных лиц;
  • он не является пенсионером.

При этом уплачивать добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, соответствующее указанным условиям (например, дети за родителей, жена за мужа и т. д.).

Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (www.pfu.gov.ua).

Определять продолжительность уплаты взносов, их периодичность и размер можно самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли уволить госслужащего за иностранный паспорт: анализ судебной практики и риски обжалования

Где проходит грань между государственным интересом и нарушением прав человека при увольнении госслужащего за иностранное гражданство.

Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]