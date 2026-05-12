Может ли лицо, проживающее за границей, приобретать страховой стаж в Украине

Украинцы могут добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд.

Фото: focus.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, спасающиеся от войны за границей, имеют возможность продолжать приобретать страховой стаж для будущей пенсии. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

«Это важно прежде всего для людей, которым осталось немного времени до выхода на пенсию или которые находятся в странах, не заключивших соглашение с Украиной о социальном обеспечении», — отметили в ПФ.

Добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд Украины, независимо от места своего пребывания, может любой украинец при двух условиях:

данные о нем имеются в реестре застрахованных лиц;

он не является пенсионером.

При этом уплачивать добровольный пенсионный взнос можно как за себя, так и за другое лицо, соответствующее указанным условиям (например, дети за родителей, жена за мужа и т. д.).

Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (www.pfu.gov.ua).

Определять продолжительность уплаты взносов, их периодичность и размер можно самостоятельно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.