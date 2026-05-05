Як відновити або обміняти посвідчення водія онлайн — відеоінструкція
Головний сервісний центр МВС нагадав, що відновлення посвідчення водія можливе через Кабінет водія, якщо посвідчення відображається з фото.
Обов’язкова умова — наявність документа від органів досудового розслідування, що підтверджує статус потерпілої особи.
- Авторизуйтесь у Кабінет водія
- Оберіть «Відновлення та обмін посвідчення водія»
- Оберіть формат майбутнього документа
- Зазначте причину — пошкодження через війну
- Завантажте підтверджувальні документи
- Оберіть спосіб отримання
«Безоплатне відновлення діє лише за умови підтвердження втрати через військову агресію», - додав сервісний центр МВС.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.