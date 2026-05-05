  1. Відео
  2. / Авто

Як відновити або обміняти посвідчення водія онлайн — відеоінструкція

23:48, 5 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Безоплатне відновлення діє лише за умови підтвердження втрати через військову агресію.
Як відновити або обміняти посвідчення водія онлайн — відеоінструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головний сервісний центр МВС нагадав, що відновлення посвідчення водія можливе через Кабінет водія, якщо посвідчення відображається з фото.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обов’язкова умова — наявність документа від органів досудового розслідування, що підтверджує статус потерпілої особи.

- Авторизуйтесь у Кабінет водія

- Оберіть «Відновлення та обмін посвідчення водія»

- Оберіть формат майбутнього документа

- Зазначте причину — пошкодження через війну

- Завантажте підтверджувальні документи

- Оберіть спосіб отримання

«Безоплатне відновлення діє лише за умови підтвердження втрати через військову агресію», - додав сервісний центр МВС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МВС посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто претендує на посади суддів КСУ: результати оцінювання Дорадчої групи експертів

Дорадча група експертів завершила оцінювання кандидатів на дві вакантні посади суддів Конституційного Суду України за квотою Верховної Ради.

Вища рада правосуддя відсторонила суддю Людмилу Кропивну від здійснення правосуддя

Суддя Людмила Кропивна, яку підозрюють в одержанні неправомірної вигоди, не зможе розглядати справи до завершення кримінального провадження.

Спори з ТЦК онлайн: чи можна оскаржити дії дистанційно у 2026 році

Оскаржити дії ТЦК дистанційно можливо, однак електронне звернення до суду вимагає дотримання процесуальних правил.

Розлучення в Україні можливе навіть без згоди одного з подружжя — як працює процедура через суд і РАЦС

Заперечення одного з подружжя не зупиняє процес розлучення — закон передбачає механізм, який дозволяє розірвати шлюб без згоди партнера.

Калугіна, Семенников та Михайленко стали першими суддями Апеляційної палати ВАКС, яких ВРП притягнула до дисциплінарної відповідальності

Калугіна Інна, Семенников Олександр та Михайленко Дмитро отримали попередження від ВРП через розширене тлумачення власних повноважень.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]