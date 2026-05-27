Судових експертів почнуть карати за порушення порядку проведення експертизи

Перелік дисциплінарних проступків судового експерта пропонують розширити.

Перелік дисциплінарних проступків судового експерта хочуть доповнити пунктом про відповідальність за порушення встановленого порядку проведення експертизи, що призвело до помилок у висновку судового експерта.

Для цього до Верховної Ради внесли законопроєкт 15271. Йдеться про проєкт змін до статті 14 Закону України «Про судову експертизу».

Наразі статтею 14 Закону України «Про судову експертизу» визначено засади відповідальності судового експерта, зокрема, встановлено, що судовий експерт на підставах та в порядку, передбачених законодавством, може бути притягнутий до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності.

Судовий експерт може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку. Також, частиною третьою цієї статті визначено перелік дисциплінарних проступків судового експерта до яких віднесено:

самостійне збирання матеріалів, що підлягають дослідженню, а також самостійний вибір вихідних даних для проведення судової експертизи;

проведення судової експертизи судовим експертом, який є працівником державної спеціалізованої установи, без письмового доручення його керівника у разі призначення (замовлення) проведення судової експертизи державній спеціалізованій установі;

передоручення проведення судової експертизи іншій особі з порушенням встановленого законодавством порядку;

порушення без поважних причин вимог законодавства щодо строків проведення судової експертизи та ін.

Новим законопроєктом пропонується доповнити цей перелік ще однією підставою — порушення встановленого порядку проведення експертизи, якщо це призвело до помилок у висновку судового експерта.

Раніше Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу» щодо удосконалення організаційно-управлінського забезпечення судово-експертної діяльності 7735.

Закон закріплює підстави притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності та види дисциплінарних стягнень.

