Військові місяцями не можуть добитися відповіді на рапорти: що насправді стоїть за випадками СЗЧ

Чому військові йдуть у СЗЧ: названо проблеми, про які рідко говорять публічно.

Проблема самовільного залишення військової частини дедалі частіше виходить за межі виключно кримінальної теми. За сухими цифрами проваджень стоять історії військовослужбовців, які місяцями не можуть добитися розгляду рапортів, отримати законну відпустку, переведення чи звільнення зі служби через сімейні обставини, стан здоров’я або завершення контракту. На цьому тлі в професійному середовищі дедалі активніше говорять про те, що причини СЗЧ пов’язані не лише з дисципліною, а й із системними проблемами у військовому управлінні, психологічним виснаженням та відсутністю ефективного механізму захисту прав військовослужбовців.

Системні причини СЗЧ у війську

У Національній асоціації адвокатів України заявили, що проблема самовільного залишення військової частини потребує не лише кримінально-правової оцінки, а й аналізу причин, які призводять до таких випадків.

Серед ключових факторів назвали нерозглянуті рапорти, проблеми з ротацією, медичним забезпеченням, психологічне виснаження військовослужбовців та відсутність ефективних механізмів оскарження бездіяльності командування.

На думку учасників обговорення, мотивація військовослужбовців не може ґрунтуватися виключно на страху перед покаранням. Випадки порушення прав, ігнорування законних звернень або неможливість вирішити проблеми в межах служби негативно впливають на рівень довіри до державних інституцій та військової системи.

Скільки проваджень за СЗЧ і дезертирство відкрили в Україні

Статистика, яка раніше озвучувалася у публічному просторі, свідчить: від початку повномасштабної війни було відкрито близько 235 тисяч кримінальних проваджень за статтею 407 Кримінального кодексу щодо самовільного залишення військової частини та приблизно 54 тисячі проваджень за статтею 408 КК щодо дезертирства.

Юристи наголошують, що СЗЧ часто є наслідком системних проблем у війську. Серед причин назвали перевантаження особового складу, відсутність належної ротації, труднощі з медичним забезпеченням та психологічне виснаження. Водночас акцентували, що посилення відповідальності без усунення причин проблеми не дає довгострокового ефекту.

Проблеми з рапортами військовослужбовців

Окремо йшлося про ситуації, коли військовослужбовці не можуть реалізувати право на звільнення, переведення чи відпустку через нерозгляд рапортів або відсутність відповіді від командування. Зокрема, згадували випадки, коли звернення залишаються без реагування навіть за наявності сімейних обставин, необхідності догляду за родичами з інвалідністю або після завершення контракту.

Крім того, паперові рапорти, надіслані поштою, інколи повертаються після завершення строку зберігання, а в застосунку «Армія+» фіксуються випадки порушення строків розгляду звернень без надання письмових відповідей.

Які зміни щодо СЗЧ та рапортів пропонують у НААУ

Серед пропозицій, озвучених під час обговорення, — запровадження незалежного контролю за діяльністю військових частин та морально-психологічним станом особового складу, удосконалення механізму переведення військовослужбовців через «Армія+», а також створення дієвого механізму оперативного оскарження бездіяльності командирів.

Крім того, пропонується розглянути можливість внесення змін до Кримінального кодексу щодо звільнення від кримінальної відповідальності за СЗЧ у випадках, коли військовослужбовець мав законні підстави для звільнення зі служби, але не зміг реалізувати це право через бездіяльність уповноважених посадових осіб.

