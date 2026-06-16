  1. Відео
  2. / В Україні

Володимир Зеленський у Женеві обговорив із президентом Швейцарії ППО, енергетику та санкції проти РФ

08:14, 16 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Женеві сторони обговорили військову, енергетичну та дипломатичну підтримку України.
Володимир Зеленський у Женеві обговорив із президентом Швейцарії ППО, енергетику та санкції проти РФ
Фото: ОП
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський прибув до Женеви, де провів зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Під час переговорів сторони обговорили підтримку України, посилення протиповітряної оборони, санкційний тиск на Росію та співпрацю в енергетичній сфері.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Президент України поінформував Гі Пармелена про постійні російські атаки, ситуацію на фронті та потреби України для зміцнення системи ППО.

Також Володимир Зеленський розповів про українські далекобійні удари по цілях на території Росії. За його словами, такі дії змушують Росію відчувати наслідки розв’язаної нею війни. Окрему увагу під час зустрічі приділили санкційним крокам партнерів, які могли б посилити тиск на РФ і сприяти її поверненню до переговорного процесу.

Крім того, президенти обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Зеленський зазначив, що Швейцарія допомогла Україні пройти минулу зиму, та висловив сподівання на подальшу підтримку в цьому напрямку.

«Під час зустрічі з президентом Гі Пармеленом після прибуття в Женеву подякував Швейцарії за всю надану підтримку і, зокрема, за готовність допомагати в наближенні миру», – повідомив Президент України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Україна енергетика війна Швейцарія ППО переговори

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

За розміщення фото чужої дитини в соцмережах можуть подати до суду: коли пост закінчується компенсацією шкоди

Українцям варто двічі подумати перед постом з чужими дитячими знімками в Instagram чи Facebook: ЄСПЛ визнав такі публікації порушенням права на приватне життя.

Чоловік виніс делікатесів на 10 тисяч грн через сварку з дівчиною: який вирок виніс суд на Черкащині за випадкову крадіжку

Чи можна отримати 5 років позбавлення волі за неоплачений візок із продуктами.

Військовозобов'язані зможуть обирати частину, посаду і строк служби: як працює мотиваційний контракт

Контракт передбачає відстрочку від мобілізації після звільнення і гарантоване завершення служби після закінчення строку контракту.

ЄСПЛ визнав законною примусову госпіталізацію вагітної до лікарні під конвоєм, попри її бажання народжувати дома

ЄСПЛ визнав правомірним примусове направлення вагітної жінки до лікарні для пологів за наявності встановленого медиками високого ризику для життя ненародженої дитини.

Родичі можуть отримати присуджену померлому моральну шкоду — Верховний Суд пояснив як

Смерть позивача після ухвалення рішення не перешкоджає спадкуванню присудженої моральної шкоди та не є нововиявленою обставиною.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]