Володимир Зеленський у Женеві обговорив із президентом Швейцарії ППО, енергетику та санкції проти РФ

У Женеві сторони обговорили військову, енергетичну та дипломатичну підтримку України.

Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Женеви, де провів зустріч із президентом Швейцарії Гі Пармеленом. Під час переговорів сторони обговорили підтримку України, посилення протиповітряної оборони, санкційний тиск на Росію та співпрацю в енергетичній сфері.

Президент України поінформував Гі Пармелена про постійні російські атаки, ситуацію на фронті та потреби України для зміцнення системи ППО.

Також Володимир Зеленський розповів про українські далекобійні удари по цілях на території Росії. За його словами, такі дії змушують Росію відчувати наслідки розв’язаної нею війни. Окрему увагу під час зустрічі приділили санкційним крокам партнерів, які могли б посилити тиск на РФ і сприяти її поверненню до переговорного процесу.

Крім того, президенти обговорили співпрацю в енергетичній сфері. Зеленський зазначив, що Швейцарія допомогла Україні пройти минулу зиму, та висловив сподівання на подальшу підтримку в цьому напрямку.

«Під час зустрічі з президентом Гі Пармеленом після прибуття в Женеву подякував Швейцарії за всю надану підтримку і, зокрема, за готовність допомагати в наближенні миру», – повідомив Президент України.

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