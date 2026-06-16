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Владимир Зеленский в Женеве обсудил с президентом Швейцарии вопросы ПВО, энергетики и санкций против РФ

08:14, 16 июня 2026
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В Женеве стороны обсудили военную, энергетическую и дипломатическую поддержку Украины.
Владимир Зеленский в Женеве обсудил с президентом Швейцарии вопросы ПВО, энергетики и санкций против РФ
Фото: ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Женеву, где провел встречу с президентом Швейцарии Ги Пармеленом. В ходе переговоров стороны обсудили поддержку Украины, усиление противовоздушной обороны, санкционное давление на Россию и сотрудничество в энергетической сфере.

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Президент Украины проинформировал Ги Пармелена о постоянных российских атаках, ситуации на фронте и потребностях Украины для укрепления системы ПВО.

Также Владимир Зеленский рассказал об украинских дальнобойных ударах по целям на территории России. По его словам, такие действия заставляют Россию ощущать последствия развязанной ею войны. Отдельное внимание во время встречи уделили санкционным шагам партнеров, которые могли бы усилить давление на РФ и способствовать ее возвращению к переговорному процессу.

Кроме того, президенты обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Зеленский отметил, что Швейцария помогла Украине пережить прошлую зиму, и выразил надежду на дальнейшую поддержку в этом направлении.

«Во время встречи с президентом Ги Пармеленом после прибытия в Женеву поблагодарил Швейцарию за всю оказанную поддержку и, в частности, за готовность помогать в приближении мира», – сообщил Президент Украины.

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