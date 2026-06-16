Дощі та до +26 градусів: прогноз погоди в Україні на 17 червня

Погода в Україні 17 червня буде помірно теплою та комфортною: у більшості областей температура становитиме від +20 до +24 градусів, однак у західних і центральних регіонах місцями очікуються дощі.

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У середу, 17 червня, в Україні збережеться комфортна літня погода без сильної спеки, хоча в окремих регіонах можливі дощі. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, вдень температура повітря в більшості областей становитиме від +20 до +24 градусів. Трохи тепліше буде на півдні, південному сході та в Дніпропетровській області, де стовпчики термометрів піднімуться до +23...+26 градусів.

Опади очікуються переважно на заході країни, за винятком Волинської та Рівненської областей. Також дощі можливі в центральних регіонах. В інших частинах України істотних опадів не прогнозують, хоча місцями короткочасні дощі все ж можуть пройти.

У Києві середа мине без суттєвих опадів. У денні години повітря прогріється до +20...+22 градусів.

Якою буде погода найближчими днями

Останніми днями погодні умови в Україні формує прохолодна повітряна маса, пов’язана з циклоном Sabina. Саме вона спричинила зниження температури, а також дощі та грози у багатьох областях.

Синоптики зазначають, що 16–17 червня суттєвих змін у погоді не очікується. Вночі температура коливатиметься в межах +9...+14 градусів, а вдень становитиме +19...+24 градуси. Подекуди можливі короткочасні дощі та грози.

Водночас уже з 18 червня погодна ситуація почне стабілізуватися під впливом антициклону, який надходитиме із заходу. Кількість опадів зменшиться, а температура повітря підвищиться до +22...+27 градусів.

До завершення тижня в Україні утримається помірно тепла та комфортна погода без виснажливої спеки.

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