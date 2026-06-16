Дожди и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на 17 июня

Погода в Украине 17 июня будет умеренно теплой и комфортной: в большинстве областей температура составит от +20 до +24 градуса, однако в западных и центральных регионах местами ожидаются дожди.

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В среду, 17 июня, в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары, хотя в отдельных регионах возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По её прогнозу, днём температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +24 градусов. Немного теплее будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся до +23...+26 градусов.

Осадки ожидаются преимущественно на западе страны, за исключением Волынской и Ровенской областей. Также дожди возможны в центральных регионах. В остальных частях Украины существенных осадков не прогнозируется, хотя местами всё же могут пройти кратковременные дожди.

В Киеве среда пройдёт без существенных осадков. В дневные часы воздух прогреется до +20...+22 градусов.

Какой будет погода в ближайшие дни

В последние дни погодные условия в Украине формирует прохладная воздушная масса, связанная с циклоном Sabina. Именно она стала причиной понижения температуры, а также дождей и гроз во многих областях.

Синоптики отмечают, что 16–17 июня существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, а днём составит +19...+24 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В то же время уже с 18 июня погодная ситуация начнёт стабилизироваться под влиянием антициклона, который будет поступать с запада. Количество осадков уменьшится, а температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.

До конца недели в Украине сохранится умеренно тёплая и комфортная погода без изнуряющей жары.

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