Дожди и до +26 градусов: прогноз погоды в Украине на 17 июня
В среду, 17 июня, в Украине сохранится комфортная летняя погода без сильной жары, хотя в отдельных регионах возможны дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По её прогнозу, днём температура воздуха в большинстве областей составит от +20 до +24 градусов. Немного теплее будет на юге, юго-востоке и в Днепропетровской области, где столбики термометров поднимутся до +23...+26 градусов.
Осадки ожидаются преимущественно на западе страны, за исключением Волынской и Ровенской областей. Также дожди возможны в центральных регионах. В остальных частях Украины существенных осадков не прогнозируется, хотя местами всё же могут пройти кратковременные дожди.
В Киеве среда пройдёт без существенных осадков. В дневные часы воздух прогреется до +20...+22 градусов.
Какой будет погода в ближайшие дни
В последние дни погодные условия в Украине формирует прохладная воздушная масса, связанная с циклоном Sabina. Именно она стала причиной понижения температуры, а также дождей и гроз во многих областях.
Синоптики отмечают, что 16–17 июня существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью температура будет колебаться в пределах +9...+14 градусов, а днём составит +19...+24 градуса. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.
В то же время уже с 18 июня погодная ситуация начнёт стабилизироваться под влиянием антициклона, который будет поступать с запада. Количество осадков уменьшится, а температура воздуха повысится до +22...+27 градусов.
До конца недели в Украине сохранится умеренно тёплая и комфортная погода без изнуряющей жары.
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