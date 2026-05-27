Судебных экспертов начнут наказывать за нарушение порядка проведения экспертизы:
Перечень дисциплинарных проступков судебного эксперта хотят дополнить пунктом об ответственности за нарушение установленного порядка проведения экспертизы, что привело к ошибкам в заключении судебного эксперта.
Для этого в Верховную Раду внесли законопроект 15271. Речь идет о проекте изменений в статью 14 Закона Украины «О судебной экспертизе».
В настоящее время статьей 14 Закона Украины «О судебной экспертизе» определены основы ответственности судебного эксперта, в частности установлено, что судебный эксперт на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством, может быть привлечен к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.
Судебный эксперт может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка. Также частью третьей этой статьи определен перечень дисциплинарных проступков судебного эксперта, к которым отнесены:
- самостоятельный сбор материалов, подлежащих исследованию, а также самостоятельный выбор исходных данных для проведения судебной экспертизы;
- проведение судебной экспертизы судебным экспертом, являющимся работником государственной специализированной учреждения, без письменного поручения его руководителя в случае назначения (заказа) проведения судебной экспертизы государственной специализированной учреждению;
- передоверие проведения судебной экспертизы другому лицу с нарушением установленного законодательством порядка;
- нарушение без уважительных причин требований законодательства относительно сроков проведения судебной экспертизы и др.
Новым законопроектом предлагается дополнить этот перечень еще одним основанием — нарушение установленного порядка проведения экспертизы, если это привело к ошибкам в заключении судебного эксперта.
Ранее Верховная Рада поддержала законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О судебной экспертизе» об усовершенствовании организационно-управленческого обеспечения судебно-экспертной деятельности 7735.
Закон закрепляет основания привлечения судебного эксперта к дисциплинарной ответственности и виды дисциплинарных взысканий.
